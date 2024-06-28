Главные новости недели с 24 по 28 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями недели с 24 по 28 июня 2024 года.
В США прошли первые предвыборные дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом
Президент США Джо Байден не смог развеять опасения избирателей по поводу своего возраста на дебатах с Дональдом Трампом, который выглядел более убедительно. CNN: 67% зрителей считают Трампа победителем, а 33% — Байдена.
Госдума одобрила закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года. Закон затронет около 7,87 млн человек, ежегодно на это предполагается выделять не менее 100 млрд руб.
Послы НАТО утвердили Рютте в качестве нового генсека
Послы 32 стран НАТО утвердили Марка Рютте на пост генсека альянса. Он приступит к обязанностям в октябре, сменив Йенса Столтенберга. Рютте поздравили Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ассанжа освободили в зале суда, его дело официально прекращено
Судья США одобрила сделку Ассанжа с Минюстом. Его приговорили к уже отбытому сроку в Великобритании, закрыли дело и отозвали запрос на экстрадицию. Ассанж вышел на свободу.
Россия ограничила вещание для более чем 80 зарубежных СМИ
Москва пересмотрит ограничения для 81 СМИ ЕС, если Брюссель снимет санкции против российских СМИ, таких как «РИА Новости» и «Известия». В списке попавших под ограничения СМИ: Spiegel, Zeit, El País, Le Monde и другие.
В Махачкале и Дербенте произошли атаки террористов
Шестеро сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова арестованы на 2−13 суток за хулиганство. Омаров арестован на 10 суток за нецензурную. При терактах в Дербенте и Махачкале погиб 21 человек.
Бастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казнь
Глава СК Александр Бастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казнь в России, приводя в пример теракт в «Крокус сити холле». Председатель КС РФ Валерий Зорькин настаивает на незыблемости моратория.