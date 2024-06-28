Снова дожди и грозы: какой будет погода в Казахстане 29 июня

АЛМАТЫ, 28 июн — Sputnik. В предстоящие сутки в погоде на территории Казахстана существенных изменений не ожидается: пройдут дожди, на северо-западе, севере — сильные дожди. Ожидаются грозы, град, шквал. Лишь на юге и востоке погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на юге пыльная буря.
Днем в Абайской, Жетысуской, Алматинской, Павлодарской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях сохранится сильная жара.
На севере, в центре в Алматинской, на севере Жетысуской, на юге Абайской области сохранится очень сильная жара.
В Карагандинской, Павлодарской, Абайской, Жетысуской, на севере, востоке области Улытауской, на западе, юге Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе Мангыстауской областей сохранится, на востоке Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Улытауской, на севере Мангыстауской, на юге Костанайской, на юге, западе в Карагандинской областей, на юге Абайской, на севере, востоке области Жетысуской, на западе, юго-востоке Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, ночью небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 17−19, днем 26−28 тепла.
Алматы: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3- 8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 24−26, днем 31−33 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 21−23, днем 33−35 тепла.