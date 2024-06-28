Снова дожди и грозы: какой будет погода в Казахстане 29 июня

АЛМАТЫ, 28 июн — Sputnik. В предстоящие сутки в погоде на территории Казахстана существенных изменений не ожидается: пройдут дожди, на северо-западе, севере — сильные дожди. Ожидаются грозы, град, шквал. Лишь на юге и востоке погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на юге пыльная буря.