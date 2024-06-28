В Башкирии начались поиски пропавшего 26-летнего Александра Шкитина

В Башкирии пропал 26-летний Александр Шкитин из Стерлитамака. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «Отклик».
Известно, что молодой человек ушел из дома 26 июня. С тех пор никто из близких не знает местонахождения Александра, на связь с ними он также не выходит.
Приметы: рост 180 см, среднее телосложение, волосы темно-русые, короткие.
В день пропажи был одет в серую ветровку, штаны спортивные черные, ботинки черные с белой подошвой.
Если вам что-либо известно о местонахождении жителя Стерлитамака, просьба позвонить по номерам телефонов 8987−106−06−01 или 102.