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В Башкирии начались поиски пропавшего 26-летнего Александра Шкитина

В Башкирии пропал 26-летний Александр Шкитин.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропал 26-летний Александр Шкитин из Стерлитамака. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «Отклик».

Известно, что молодой человек ушел из дома 26 июня. С тех пор никто из близких не знает местонахождения Александра, на связь с ними он также не выходит.

Приметы: рост 180 см, среднее телосложение, волосы темно-русые, короткие.

В день пропажи был одет в серую ветровку, штаны спортивные черные, ботинки черные с белой подошвой.

Если вам что-либо известно о местонахождении жителя Стерлитамака, просьба позвонить по номерам телефонов 8987−106−06−01 или 102.