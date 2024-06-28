Милиция проведет акцию «Трезвый двор» в трех городах Гомельской области

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Правоохранители проведут профилактическую акцию «Трезвый двор» в трех крупных городах Гомельской области, сообщили в пятницу в УВД Гомельского облисполкома.
«Мероприятие по соблюдению правопорядка, который нередко нарушается с распитием спиртных напитков на дворовых территориях, пройдет сегодня вечером» — уточнили в УВД.
Отмечается, что акция намечена в Мозыре, Калинковичах и Речице. Милиционеры будут контролировать дворовые территории областных центров. Особое внимание уделят местам торговли возле многоквартирных домов. К правоохранителям также присоединятся члены добровольных дружин предприятий и организаций.
Как отметили в УВД, акция направлена на борьбу с пьянством на улицах.
«Ведь, пребывание отдельной категории граждан на улице может затягиваться до глубокой ночи и не всегда в трезвом виде с соблюдением общественных норм» — объяснили в УВД.
В связи с этим милиция предупреждает о возможных наказаниях за употребление алкоголя в общественных местах. Например, употребление спиртных напитков, пива или слабоалкогольных напитков на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или других общественных местах, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, потребление наркотических средств или психотропных веществ чревато штрафом до 8 базовых величин (согласно ст. 19.3 КоАП Республики Беларусь).
За оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, которые нарушают спокойствие граждан или порядок в общественных местах и выражают явное неуважение к обществу, можно получить штраф от 2 до 30 базовых величин, общественные работы или административный арест (согласно ст. 19.1 КоАП Республики Беларусь), напомнили правоохранители.