Милиция проведет акцию «Трезвый двор» в трех городах Гомельской области

В связи с этим милиция предупреждает о возможных наказаниях за употребление алкоголя в общественных местах. Например, употребление спиртных напитков, пива или слабоалкогольных напитков на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или других общественных местах, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, потребление наркотических средств или психотропных веществ чревато штрафом до 8 базовых величин (согласно ст. 19.3 КоАП Республики Беларусь).