В Нижнем Новгороде открылась передвижная экспозиция музея-заповедника «Павловск»

В НГХМ|РУССКОЕ ИСКУССТВО (Кремль, корп. 3) открылась передвижная выставка «По России в свите Наследника…» (12+), подготовленная музеем-заповедником «Павловск». Она приурочена к 200-летию со дня рождения художника Алексея Боголюбова, сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

«В этом году в нашем музее представлено сразу несколько совместных проектов с музеями Санкт-Петербурга, каждый из которых по-своему интересен. Эта выставка для нас — первый опыт сотрудничества с музеем-заповедником “Павловск”. Пока мы выступаем как площадка для передвижной экспозиции, которую специалисты музея создали с особым вниманием к истории Нижнего Новгорода. Надеюсь, в будущем мы продолжим воплощать идеи в яркие экспозиции», — отметил генеральный директор Нижегородского художественного музея Роман Жукарин.

В экспозицию вошло 70 работ пейзажиста и мариниста Алексея Боголюбова. На них, наряду с видами других городов, представлены зарисовки нижегородских достопримечательностей, выполненные в середине XIX столетия. Их художник сделал во время путешествия по России в свите наследника российского престола — великого князя Николая Александровича, старшего сына императора Александра II. Три месяца путешественники передвигались на пароходах, в экипажах и по железной дороге от Санкт-Петербурга до Петрозаводска по Мариинской водной системе, Шексне и Волге, по Дону, а затем через Азовское и Черное моря в Крым. После завершения поездки Алексей Боголюбов преподнес цесаревичу альбом рисунков.

«Мы несколько лет планировали выставку, посвященную путешествию по России в свите наследника российского престола — великого князя Николая Александровича, поэтому для нас этот проект очень важен. Выставка приурочена к 200-летию со дня рождения художника Алексея Боголюбова. Также экспозиции, посвященные его творчеству, открыты в Третьяковской галерее и в Саратовском музее. Выставка, которая представлена здесь, — графическая и представляет особую ценность. Это первое представление альбома Боголюбова. Я рад, что это произошло в Нижнем Новгороде. Для меня понятие “Родина” ассоциируется с тем видом, который открывается из Нижегородского кремля. Алексей Боголюбов сделал потрясающую иконографию вида на Волгу. Эта выставка открывает новые грани творчества художника», — рассказал заместитель директора по научной работе Государственного музея-заповедника «Павловск» Рифат Гафифуллин.

На выставке дополнением к рисункам альбома служат официальные документы, а также воспоминания и записи участников путешествия: художника Алексея Боголюбова, цесаревича Николая Александровича, учителей и наставников Ивана Бабста и Константина Победоносцева.

Составляя альбом рисунков, художник обычно посвящал каждому городу не более двух-трех сюжетов, а вот Нижнему Новгороду посвятил восемь. Пять из них можно увидеть в экспозиции: «Благовещенская площадь в Нижнем Новгороде», «Железный биржевой дом», «Чайный склад», «Сибирская пристань», «Богоявленский монастырь».

Комплиментом в адрес города, принимающего выставку, станет экспозиция одного из залов, где представлены рисунки речных судов, разнообразием которых славился Нижний. Как поясняет куратор Ольга Ламеко, старший научный сотрудник музея-заповедника «Павловск», на создание этой части выставки специалистов музея вдохновило одно из описаний города:

«То и дело взад и вперед, вверх и вниз по Волге, пыхтя черными клубами дыма, бегают пароходы. Дробя речные струи на седые волны серебристой пыли, поражая слух нескончаемыми свистками, мчатся они мимо города. Нигде на всем пространстве России, ни в Петербурге, ни в Кронштадте, ни в других наших приморских портах никогда не бывает одновременно и третьей доли стольких пароходов и стольких парусных судов».

Рисунки Боголюбова запечатлели не только пароходы и баржи, но и столь экзотические для нас коноводку, мокшан, беляну.

Алексей Боголюбов прожил яркую и насыщенную жизнь: был моряком и художником, путешественником и наставником; был обласкан высочайшей благосклонностью и сам щедр с теми, кто нуждался в помощи. Истинный патриот Отечества, Боголюбов основал первый общедоступный музей в Саратове и Рисовальную школу при нем, передав на их развитие свое собрание и немалые средства, о чем писал:

«…я всегда думал, что каждый гражданин в моих условиях обязан все свое имущество отдавать своей Родине, дабы возвысить образовательное дело юношества…».

Приуроченная к юбилею выставка «По России в свите Наследника…» — дань памяти художнику.