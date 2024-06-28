В Нижнем Новгороде открылась передвижная экспозиция музея-заповедника «Павловск»

В НГХМ|РУССКОЕ ИСКУССТВО (Кремль, корп. 3) открылась передвижная выставка «По России в свите Наследника…» (12+), подготовленная музеем-заповедником «Павловск». Она приурочена к 200-летию со дня рождения художника Алексея Боголюбова, сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
В экспозицию вошло 70 работ пейзажиста и мариниста Алексея Боголюбова. На них, наряду с видами других городов, представлены зарисовки нижегородских достопримечательностей, выполненные в середине XIX столетия. Их художник сделал во время путешествия по России в свите наследника российского престола — великого князя Николая Александровича, старшего сына императора Александра II. Три месяца путешественники передвигались на пароходах, в экипажах и по железной дороге от Санкт-Петербурга до Петрозаводска по Мариинской водной системе, Шексне и Волге, по Дону, а затем через Азовское и Черное моря в Крым. После завершения поездки Алексей Боголюбов преподнес цесаревичу альбом рисунков.
На выставке дополнением к рисункам альбома служат официальные документы, а также воспоминания и записи участников путешествия: художника Алексея Боголюбова, цесаревича Николая Александровича, учителей и наставников Ивана Бабста и Константина Победоносцева.
Составляя альбом рисунков, художник обычно посвящал каждому городу не более двух-трех сюжетов, а вот Нижнему Новгороду посвятил восемь. Пять из них можно увидеть в экспозиции: «Благовещенская площадь в Нижнем Новгороде», «Железный биржевой дом», «Чайный склад», «Сибирская пристань», «Богоявленский монастырь».
Комплиментом в адрес города, принимающего выставку, станет экспозиция одного из залов, где представлены рисунки речных судов, разнообразием которых славился Нижний. Как поясняет куратор Ольга Ламеко, старший научный сотрудник музея-заповедника «Павловск», на создание этой части выставки специалистов музея вдохновило одно из описаний города:
Рисунки Боголюбова запечатлели не только пароходы и баржи, но и столь экзотические для нас коноводку, мокшан, беляну.
Алексей Боголюбов прожил яркую и насыщенную жизнь: был моряком и художником, путешественником и наставником; был обласкан высочайшей благосклонностью и сам щедр с теми, кто нуждался в помощи. Истинный патриот Отечества, Боголюбов основал первый общедоступный музей в Саратове и Рисовальную школу при нем, передав на их развитие свое собрание и немалые средства, о чем писал:
Приуроченная к юбилею выставка «По России в свите Наследника…» — дань памяти художнику.
Для посетителей выставка будет работать в НГХМ|РУССКОЕ ИСКУССТВО (Кремль, корпус 3) до 25 августа. (12+).