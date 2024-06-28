Сильная магнитная буря началась на Земле

В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли оценивается как G4 по пятибалльной шкале мониторинга, что соответствует «очень высокому» уровню. По этой шкале G5 обозначает «экстремально высокий» уровень, а G1 — «низкий».



В начале мая на Земле наблюдалась продолжительная и самая сильная магнитная буря с 2005 года, которая ночью 11 мая достигла экстремального уровня мощности G5.