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Сильная магнитная буря началась на Земле

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые зафиксировали очень сильную магнитную бурю, которая началась на Земле, сообщает ТАСС со ссылкой на центр мониторинга космической погоды российского Института прикладной геофизики.

В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли оценивается как G4 по пятибалльной шкале мониторинга, что соответствует «очень высокому» уровню. По этой шкале G5 обозначает «экстремально высокий» уровень, а G1 — «низкий».

В начале мая на Земле наблюдалась продолжительная и самая сильная магнитная буря с 2005 года, которая ночью 11 мая достигла экстремального уровня мощности G5.