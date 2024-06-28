Упала на ровном месте и выбила 5 зубов: чем опасна езда на самокатах

«Когда я поворачивала во двор своего дома, не заметила за машиной едущего велосипедиста, мы просто столкнулись лоб в лоб. Никто серьезно не пострадал, я лишь упала с самоката и разбила коленку. Еще один раз я чуть не врезалась в человека. Это произошло, когда начали летом оборудовать террасы на улицах. У одного заведения терраса заходила сильно на велосипедную дорожку. Я ехала на самокате и чуть не сбила девушку, которая в этот момент выходила с террасы. Хорошо, что успела среагировать, но тогда испугались обе», — поделилась девушка.