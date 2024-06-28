Упала на ровном месте и выбила 5 зубов: чем опасна езда на самокатах

Все больше электросамокатов или же средств персональной мобильности появляется на улицах города. А вместе с ними — специальных зон и ограничений для любителей этого вида транспорта.
Особенно электросамокаты популярны у молодежи — для управления не нужны водительские права, достаточно лишь установить специальное приложение на телефон и привязать к нему банковскую карту.
С одной стороны, очень удобный сервис — опаздываешь на работу или учебу, посмотрел на карту и взял ближайший самокат. А с другой стороны — доступность средств персональной мобильности порождает ряд проблем и делает их не таким уже безопасным транспортом.
В 2022 году внесли изменения в ПДД и определили ограничения по использованию самокатов. Несмотря на это в сводку ГАИ продолжают попадать случаи ДТП с участием СПМ.
В частности, нередко можно увидеть, как на самокатах катаются дети, хотя по правилам управлять электротранспортом можно строго с 14 лет. Влюбленные парочки или родители с детьми на одном самокате — еще одна категория нарушителей. Кроме этого, далеко не каждый «водитель» СПМ (согласно правилам ПДД его называют пешеходом — Sputnik) соблюдает скоростной режим.
Корреспондент Sputnik Екатерина Воробьева побывала в рейде с ГАИ и узнала, какие нарушения чаще всего совершают пользователи самокатов и почему возникают аварийные ситуации при использовании СПМ.
Обгоны и бесстрашные пешеходы
Вместе с инспекторами отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Дмитрием Хитровым и Дмитрием Кушнеревичем отправляемся на проспект Независимости в район Белгосцирка. По их словам, здесь большой шанс встретить любителей езды на самокатах — рядом парк Горького, где находится одна из точек их проката.
Говоря о ДТП, инспекторы отметили, что много наездов происходит на пешеходных переездах. Один из таких случаев произошел в конце мая в Минске. Водитель Audi, поворачивая на разрешающий сигнал светофора на пешеходном переходе, сбил 17-летнюю девушку на самокате.
«Водители СПМ превышают скоростной режим при пересечении проезжей части дороги. Они должны двигаться со скоростью рядом двигающегося пешехода, а они едут значительно быстрее. Водитель, который совершает поворот направо, не готов к такому развитию событий. Он вроде посмотрел — там все чисто, начинает совершать поворот, а там из ниоткуда появляется самокатчик. И в большинстве случаев происходит ДТП».
Как раз в это время на пешеходном переходе появился велосипедист, который обгонял пешеходов. Сотрудники ГАИ остановили мужчину.
«Я, конечно, обгоняю, но не могу сказать, что проехал не глядя. У меня трое детей, я очень внимателен на дороге», — пытался оправдаться велосипедист.
«При правом повороте многие машины не замечают велосипедиста, много происходит наездов», — обратили внимание инспекторы.
В итоге мужчину «пробили» по базе. Ранее он не был замечен за серьезным нарушением ПДД, поэтому ему выписали постановление об освобождении от административной ответственности с вынесением предупреждения.
Что касается пользователей самокатов, они ехали аккуратно по проспекту Независимости. Сотрудники ГАИ останавливали их и спрашивали об основных правилах управления самокатом. Как правило, все знают, что нужно ехать со скоростью до 25 км/ч и не использовать один самокат вдвоем или втроем.
«Все шеринговые самокаты разгоняются не более, чем до 25 километров в час. В отдельных зонах карты могут действовать и другие ограничения — до 10 или до 15 километров в час. То есть только покупной самокат может разгоняться до скорости выше».
В свою очередь один из пользователей самокатов, которого остановили сотрудники ГАИ, признался, что часто сами пешеходы провоцируют аварийные ситуации.
«Я стараюсь ехать очень медленно и аккуратно, но непонятно почему такое случается, что две трети дороги выделено под пешехода, а они все равно идут по велосипедной дорожке», — поделился пользователь самоката Владислав.
Как рассказал начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич, согласно статье 18.20 Кодекса об административных нарушениях, за езду вдвоем на одном СПМ предусмотрен штраф от 1 до 3 базовых величин. А в случае, если «водитель» самоката находился в состоянии алкогольного опьянения, то штраф составит от 3 до 5 базовых величин.
Если же еще была создана аварийная ситуация другим участникам дорожного движения, то штраф составит от 5 до 8 базовых величин.
Выбитые зубы и разбитые коленки.
Блогер Ира ездит на самокатах на протяжении пяти лет. По ее словам, она часто делала выбор именно в пользу СПМ, а не личного авто или такси, чтобы проехаться с ветерком. За все это время у девушки ни разу не было неприятных инцидентов — попутчики не сбивали ее, сама девушка не падала с самоката. Но, как оказалось, даже опытные пользователи не застрахованы от ДТП.
Недавно Ира жестко упала с самоката, получив серьезную травму. Теперь ей потребуется длительное восстановление.
«Я ехала вечером по узкой дороге, выложенной брусчаткой. Была плохая видимость, но я ехала медленно — на этом участке еще стоял дополнительно режим ограничения скорости на самокат. К сожалению, я просто потеряла управление — у меня повело руль, я перелетела через него и ударилась о деревянную террасу, которая была на моем пути. Удар пришелся на правую сторону тела и челюсти», — рассказала блогер.
В результате падения девушка получила вывих 5 верхних передних зубов. Один зуб врачам удалось восстановить, но по словам Иры, он у нее все равно выпал. Четыре других установили на место, но вероятность того, что они приживутся составляет меньше 20%.
«То есть на данный момент у меня утерян один зуб, а заживление верхней челюсти будет происходить на протяжении 3−6 месяцев. Также у меня раздроблена кость верхней челюсти. И есть какие-то проблемы с нижней челюстью, потому что челюсти перестали смыкаться. После консультации с врачами мне сказали, что на полное восстановление в моем случае нужно 3−4 года», — отметила собеседница.
В данной ситуации Иру больше всего расстраивает даже не эстетика, а время, которое ей придется потратить, чтобы вернуть свою прежнюю улыбку. Тем более, что ее работа напрямую связана с публичными выступлениями.
«Я не стесняюсь ходить по улицам, магазинам, заказывать кофе в кафе. Единственные моменты возникают с рабочими вопросами — они связаны с тем, что часть моего дохода зависит от меня как от спикера. А моя речь изменилась, появилась шепелявость. И теперь я думаю, приятно ли моим клиентам меня слушать. С этим возникают страхи и ограничения», -призналась девушка.
Тем не менее, Ира не исключает того, что в ближайшее время вернется к езде на самокате, но будет уже более аккуратной. Она планирует не ездить в темное время суток и выбирать маршруты с хорошей дорогой.
Преимущества и недостатки СПМ оценила на себе и 23-летняя Ангелина. По словам девушки, это удобный вид транспорта, особенно в летний период, когда не особо хочется ехать в переполненном душном транспорте.
Кроме того, собеседница агентства живет в новом жилом комплексе, где еще плохо развито транспортное сообщение. Поэтому самокат в данном случае — спасение. Тем не менее, назвать СПМ совсем безопасным транспортом Ангелина не может — у нее тоже было несколько историй, в которых она могла пострадать.
«Когда я поворачивала во двор своего дома, не заметила за машиной едущего велосипедиста, мы просто столкнулись лоб в лоб. Никто серьезно не пострадал, я лишь упала с самоката и разбила коленку. Еще один раз я чуть не врезалась в человека. Это произошло, когда начали летом оборудовать террасы на улицах. У одного заведения терраса заходила сильно на велосипедную дорожку. Я ехала на самокате и чуть не сбила девушку, которая в этот момент выходила с террасы. Хорошо, что успела среагировать, но тогда испугались обе», — поделилась девушка.
Она также отметила, что очень часто аварийные ситуации создают именно пешеходы, которые не спеша гуляют по велодорожкам, не обращая внимания на проезжающих велосипедистов и самокатчиков. В зоне риска часто оказываются мамы с детьми.
«Как-то я ехала на самокате по велодорожке, вблизи гуляла мама с ребенком. Женщина совершенно за ним не следила, а просто уткнулась в телефон. В какой-то момент ребенок побежал по диагонали — прямо под колеса моего самоката. Я бью по тормозам, падаю с самоката. Я тогда как раз была в юбке, поэтому мои колени — в мясо. Женщина даже никак не отреагировала», — отметила Ангелина.
Стоит отметить, что столкновение с самокатом только выглядит не слишком серьезным. На деле же СПМ разгоняются до 25 километров в час. При неудачном стечении обстоятельства речь может идти не только о получении травм, но и о летальном исходе.
Житель Минска Александр — тоже самокатчик со стажем. Несмотря на то, что на его счету не было аварийных ситуаций, после двух лет использования СПМ у него появилось желание больше не ездить на нем.
Как рассказал мужчина, как только в столице появились первые шеринговые самокаты, он решил опробовать новинку. Такой вид транспорта Александру понравился, но, по его словам, ездить на СПМ на повседневной основе было довольно дорогостоящим удовольствием. Поэтому Александр купил личный самокат.
«На тот момент самокат стоил в районе 1400 рублей. Он не мега мощный, разгоняется до 30 километров в час. Я на нем ездил на работу и домой. Он довольно тяжелый, то есть килограмм 20 весит, таскать его туда-сюда не совсем удобно. Плюс, когда какие-то дела, его нужно где-то оставлять, пристегивать, подзаряжать, обслуживать».
Спустя несколько лет езды на самокате Александр перестал им пользоваться. По его словам, он устал бороться с недобросовестными «водителями» самокатов, велосипедистами и пешеходами.
«В основном моя претензия относится к пешеходам и ко всем людям, кто передвигается на средствах персональной мобильности — самокатах, моноколесах и других. Они быстро едут, не смотрят совсем, а пешеходы ходят по велодорожкам. Я сталкивался периодически с довольно хамским поведением. Считаю, что пока не будет четких штрафов и тем, и другим — порядка не будет в этой сфере», — поделился мнением мужчина.