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Ливни, грозы и сильный ветер обрушатся на выходных на Башкирию

Синоптики дали неутешительный прогноз погоды на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Дождливые и прохладные выходные дни обещают синоптики Башгидрометцентра жителям республики. По их словам, последние дни июня преподнесут несколько неприятных сюрпризов.

Так, в субботу, 29 июня, ожидается, что в южных и восточных районах региона пройдут очень сильные дожди. Ливни обрушатся на Башкирию вместе с порывистым ветром, скорость которого может достигать 25 м/с. СТолбики термометров днем покажут максимум +13…+18 градусов.

Характер погоды начнет меняться в воскресенье, 30 июня. Осадки, по словам синоптиков, начнут отступать, однако ветер все еще продолжить бушевать.

— Температура воздуха в конце июня ночью достигнет +6,+11°, днем — +16,+21°, — заключили метеорологи.

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