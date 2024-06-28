Ливни, грозы и сильный ветер обрушатся на выходных на Башкирию

Дождливые и прохладные выходные дни обещают синоптики Башгидрометцентра жителям республики. По их словам, последние дни июня преподнесут несколько неприятных сюрпризов.
Так, в субботу, 29 июня, ожидается, что в южных и восточных районах региона пройдут очень сильные дожди. Ливни обрушатся на Башкирию вместе с порывистым ветром, скорость которого может достигать 25 м/с. СТолбики термометров днем покажут максимум +13…+18 градусов.
Характер погоды начнет меняться в воскресенье, 30 июня. Осадки, по словам синоптиков, начнут отступать, однако ветер все еще продолжить бушевать.
— Температура воздуха в конце июня ночью достигнет +6,+11°, днем — +16,+21°, — заключили метеорологи.
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