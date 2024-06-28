Ремонт улицы Октябрьской революции в Уфе находится на завершающей стадии

В Уфе продолжается ремонт улицы Октябрьской революции. По информации городской мэрии, первые строительные работы планируют завершить уже в первой декаде июля.
— Завершить работы по асфальтированию планируется к 10 июля, после чего откроется движение на этом участке, — уточнили в администрации Уфы.
Как рассказал мэр города Ратмир Мавлиев, на данный момент подрядчик уже успел переустроить сети связи, теплоснабжения, канализации и газоснабжения. После укладки асфальта рабочие приступят к строительству тротуаров.
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