В Нижегородской области определены победительницы и финалистки программы «Женское лидерство»

Обучение участниц программы проходило четыре месяца на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области по модулям «Лидерство без границ», «Меняя мир, оставаться женщиной», «Женщина — источник социальных изменений». Ключевыми темами образовательной программы «Женское лидерство» стали развитие лидерского потенциала и управленческих компетенций, командообразование и управление проектами, ораторское искусство, развитие личного бренда, психология взаимоотношений, сохранение и укрепление семейных ценностей. Программа включала встречи с экспертами федерального и регионального уровня — политиками, бизнесменами, актерами, блогерами, экспертами в сфере семейных отношений и публичных выступлений, а также выездное обучение в мастерской управления «Сенеж», деловые игры, панельные дискуссии, мастер-классы.

По результатам индивидуального рейтинга определен состав топ-110 победительниц и финалисток проекта: 30 участниц стали победительницами и 80 — финалистками. Критериями для определения рейтинга стали как успешность прохождения образовательной программы, так и участие в социальной и общественной деятельности.

«Целью проекта было создание площадки для развития и объединения успешных женщин, готовых созидать, развивать и творить на благо региона и страны. И эта цель, несомненно, достигнута. Интерес к проекту изначально был очень большим — из 4 077 поступивших заявок было отобрано 250 лучших. Средний возраст участниц проекта — 37 лет, 75 процентов занимают руководящие должности: от начальника отдела до руководителя организации. Участницы программы не просто получили новые знания и навыки. Они создали сообщество, будут поддерживать отношения, помогать друг другу, вместе работать над новыми проектами», — отметила министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева.