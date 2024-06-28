В Нижегородской области определены победительницы и финалистки программы «Женское лидерство»

Подведены итоги программы «Женское лидерство. Нижегородская область» — образовательной площадки для развития успешных женщин региона, организатором которой стал КУПНО при поддержке правительства Нижегородской области и АНО «Россия — страна возможностей».
В торжественной церемонии подведения итогов проекта приняли участие министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева, руководитель программы «Женское лидерство» Мария Самоделкина, ректор КУПНО Роман Марков, депутат Думы Нижнего Новгорода, директор АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» Оксана Дектерева, руководитель департамента специальных проектов АНО «Центр 800» Екатерина Чудакова.
Обучение участниц программы проходило четыре месяца на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области по модулям «Лидерство без границ», «Меняя мир, оставаться женщиной», «Женщина — источник социальных изменений». Ключевыми темами образовательной программы «Женское лидерство» стали развитие лидерского потенциала и управленческих компетенций, командообразование и управление проектами, ораторское искусство, развитие личного бренда, психология взаимоотношений, сохранение и укрепление семейных ценностей. Программа включала встречи с экспертами федерального и регионального уровня — политиками, бизнесменами, актерами, блогерами, экспертами в сфере семейных отношений и публичных выступлений, а также выездное обучение в мастерской управления «Сенеж», деловые игры, панельные дискуссии, мастер-классы.
По результатам индивидуального рейтинга определен состав топ-110 победительниц и финалисток проекта: 30 участниц стали победительницами и 80 — финалистками. Критериями для определения рейтинга стали как успешность прохождения образовательной программы, так и участие в социальной и общественной деятельности.
Участницы, успешно завершившие образовательную программу, получили сертификаты повышения квалификации от Корпоративного университета правительства Нижегородской области.
«Самое важное, что участницы “Женского лидерства” не только повышали уровень своих компетенций, но создавали социальные проекты через платформу “800 добрых дел”, удалось реализовать 10 инициатив. Отдельно хотелось бы поблагодарить женщин-амбассадоров программы, без которых она не получилась бы такой яркой: топ-менеджеров компаний и государственных учреждений, лидеров федеральных и региональных общественных движений, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и, конечно, сенатора Российской Федерации Ольгу Владимировну Щетинину», — рассказала Мария Самоделкина.