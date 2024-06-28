Владимир Путин задал неожиданный вопрос экс-министру образования Нижегородской области

Президент России Владимир Путин встретился с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС в режиме видео-конференции. Среди участников мероприятия была заместитель министра образования России Ольга Петрова, которой президент задал неожиданный вопрос.
До 2023 года Петрова возглавляла министерство образования Нижегородской области, после чего перешла на федеральный уровень в качестве заместителя министра. Владимир Путин поинтересовался у нее, не считает ли она этот переход понижением.
В ответ Ольга Петрова отметила, что видит в новом назначении возможность применять свой опыт и знания в масштабах всей страны. Она подчеркнула, что ее новая должность позволяет ей вносить вклад в развитие образовательной системы на федеральном уровне, охватывая все регионы России.