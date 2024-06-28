Ярмарка вакансий прошла в парке имени А. С. Пушкина

С поздравительной речью к студентам, школьникам и молодым специалистам обратился глава Советского района Александр Иванов. Он отметил: «Молодость — это самая прекрасная пора в жизни человека, когда мы находим свой жизненный путь, стремимся действовать и удивлять мир самыми смелыми идеями и достижениями. Именно от вас — школьников, студентов и молодых специалистов зависит наше будущее, будущее России. Желаю, чтобы ваша жизнь была насыщенной и разнообразной, пусть в ней найдется место для всего — учебы и науки, спорта и отдыха, любви и дружбы. Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь, творите и будьте яркими. Пусть молодость всегда живет в вашей душе».