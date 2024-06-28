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Ярмарка вакансий прошла в парке имени А. С. Пушкина

Мероприятие состоялось в Советском районе Нижнего Новгорода.

Ярмарка вакансий в рамках праздника «Яркий, летний, твой», приуроченного ко Дню молодежи прошла в парке имени А. С. Пушкина. Об этом сообщила администрация Советского района Нижнего Новгорода.

С поздравительной речью к студентам, школьникам и молодым специалистам обратился глава Советского района Александр Иванов. Он отметил: «Молодость — это самая прекрасная пора в жизни человека, когда мы находим свой жизненный путь, стремимся действовать и удивлять мир самыми смелыми идеями и достижениями. Именно от вас — школьников, студентов и молодых специалистов зависит наше будущее, будущее России. Желаю, чтобы ваша жизнь была насыщенной и разнообразной, пусть в ней найдется место для всего — учебы и науки, спорта и отдыха, любви и дружбы. Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь, творите и будьте яркими. Пусть молодость всегда живет в вашей душе».

Для гостей были подготовлены интерактивные и образовательные игры. Молодежь приняла участие в деловой ярмарке вакансий, где представители таких компаний, как НАО «Гидромаш» имени В. И. Лузянина, ПАО «Сбербанк», ФБУ «Нижегородский ЦСМ», филиал АО «Корпорация Комета» — «КБ Квазар», ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», ОВО по Советскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Нижегородской области», World Class Пушкинский и сеть медицинских клиник «Тонус», представили свои презентации. Они рассказали о возможностях карьерного роста и необходимых шагах для успешного трудоустройства.

Также молодых людей отметили благодарственными письмами главы Советского района за активное участие в общественной жизни района.