Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В начале июля в Приморье прекратятся дожди

Вторгнется антициклон.

В начале июля в Приморье прекратятся дожди. Прогноз на начало второго летнего месяца дали в Примгидромете.

В ночь на 1 июля под влиянием атмосферных фронтов в Приморье пройдут дожди. Но днем фронты сместятся на восток, который «подсушит» небо в регионе. Дожди закончатся. Столбики термометров поднимутся до +20… +28 градусов, на восточном побережье чуть прохладнее +15… +18.

Во вторник и среду, 2 и 3 июля, осадки тоже маловероятны. Будет малооблачно и слегка ветрено.

Во Владивостоке в ночь на понедельник дождь, в дальнейшем без осадков. Влажность воздуха понизится, и духота уйдет.