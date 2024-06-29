В начале июля в Приморье прекратятся дожди. Прогноз на начало второго летнего месяца дали в Примгидромете.
В ночь на 1 июля под влиянием атмосферных фронтов в Приморье пройдут дожди. Но днем фронты сместятся на восток, который «подсушит» небо в регионе. Дожди закончатся. Столбики термометров поднимутся до +20… +28 градусов, на восточном побережье чуть прохладнее +15… +18.
Во вторник и среду, 2 и 3 июля, осадки тоже маловероятны. Будет малооблачно и слегка ветрено.
Во Владивостоке в ночь на понедельник дождь, в дальнейшем без осадков. Влажность воздуха понизится, и духота уйдет.