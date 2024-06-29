В начале июля в Приморье прекратятся дожди

В ночь на 1 июля под влиянием атмосферных фронтов в Приморье пройдут дожди. Но днем фронты сместятся на восток, который «подсушит» небо в регионе. Дожди закончатся. Столбики термометров поднимутся до +20… +28 градусов, на восточном побережье чуть прохладнее +15… +18.