Что можно и нельзя делать в день Тихона 29 июня, который называют Тихий

Не следует долго лениться и бездельничать. Хозяйки ничего не пекли. Считалось, что из-за этого можно потерять достаток. Под запретом находятся ссоры и конфликты. Не рекомендуется обижаться на родных и близких людей. Предки верили, что будет сложно наладить отношения.