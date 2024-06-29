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Что можно и нельзя делать в день Тихона 29 июня, который называют Тихий

Узнали приметы и запреты в день Тихона, который отмечают 29 июня.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 29 июня вспоминает святого Тихона. В народе отмечают Тихонов день. Кроме того, у праздника есть еще одной название — Тихий. Оно связано с тем, что 29 июня животные сидят в норах, птицы замолкают, солнце движется медленнее.

Что нельзя делать 29 июня

Не следует долго лениться и бездельничать. Хозяйки ничего не пекли. Считалось, что из-за этого можно потерять достаток. Под запретом находятся ссоры и конфликты. Не рекомендуется обижаться на родных и близких людей. Предки верили, что будет сложно наладить отношения.

Что можно делать 29 июня

По традиции, в Тихонов день молились святому и просили у него избавления от зубной боли. Рекомендуется завершить все начатые ранее дела. Кроме того, рекомендуется собирать лекарственные травы.

Согласно приметам, на жаркую погоду указывают свернувшиеся листья папоротника в утреннее время. Мелкий дождь говорит про несколько дождливых дней впереди. В том случае, если замолчали кузнечики, то погода ухудшится.

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