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Что должно быть в аптечке первой помощи в Беларуси в 2024 году

Какие аптечки в Беларуси должны быть с электронными тонометрами.

Источник: Комсомольская правда

Аптечки с лекарственными препаратами «скорой помощи», изделия медицинского назначения нужны везде и дома, и на отдыхе, и в машине, и в офисе. Разбираемся, что должно быть в домашней, рабочей, автомобильной, военной, дачной поясной аптечке в Беларуси 2024.

Домашняя аптечка, обязательные препараты

Заведующая Минским городским центром здоровья Снежана Кавриго посоветовала обязательно иметь в домашней аптечке 10 основных препаратов и медицинских изделий. Это термометр, средства для обработки ран и перевязки, к которым относятся вата, бинты, пластыри, давящие повязки. К месту будут и обезболивающие препараты.

Стоит положить в домашнюю аптечку антисептики. Перекиси водорода, йода, зеленки для домашних нужд — обработать ранку или ожог, остановить кровотечение — вполне достаточно.

Еще один обязательный препарат — нашатырный спирт. И он поможет не только в предобморочном состоянии. Нашатырь поспособствует снятию зуда от укуса насекомого.

Снежана Ковриго рекомендует положить в домашнюю аптечку и антигистаминные препараты, которые при необходимости снимут симптомы аллергии, а также мази для снятия боли при растяжениях мышц и связок — разогревающие или охлаждающие. Препараты при проблемах с пищеварением также будут к месту. Хотя бы активированный уголь.

Нужно иметь под рукой домой и жаропонижающие средства, а также препараты от кашля, боли в горле, спазмолитики.

«При хронических заболеваниях домашнюю аптечку собирают индивидуально», — отметила медик.

Дачная аптечка пенсионера

Руководитель Республиканского геронтологического центра Людмила Жилевич рекомендует пенсионерам-дачникам завести небольшую поясную сумку, где должны быть таблетки для снятия острых состояний, то, что обычно помогает снизить давление, успокоить сердце, а также телефон. Туда же врач советует на всякий случай положить записку с фамилией, номерами телефонов близких родственников и предупреждает, что эта «тревожная сумочка» должна быть с пенсионером даже на огороде. Все подробности — здесь.

Что касается дачной аптечки, то она обычно мало чем отличается от домашней, но туда разумно добавить препарат для профилактики последствий укуса клеща.

В универсальную аптечку первой помощи входят 23 наименования лекарств и медицинских изделий. Это, например, парацетамол, стерильный бинт, бактерицидный лейкопластырь, жгут для остановки кровотечения, электронный термометр. С января 2024 в такую производственную аптечку рекомендовано добавить тонометр, пакет гипотермический охлаждающий, стерильный перевязочный пакет, нестерильные медицинские перчатки, антисептические салфетки с этанолом, а также с аммиаком для стимуляции дыхания или просто раствор аммиака в ампулах, одноразовую маску, таблетки каптоприла, которые применяются для снижения давления, раствор фенотерол для ингаляций, аэрозоль для ингаляций сальбутамол.

С января 2024 в таких аптечках не надо держать, например, йод, лейкопластырь, валерианку, валидол, цитрамон, капли в нос, вату.

12 июня 2024 Минздрав уточнил, что в аптечку первой помощи стоит добавить именно электронный тонометр для измерения давления. Количество приборов определяет работодатель.

Есть и аптечки первой помощи для бортов самолетов, в них свой перечень препаратов.

Аптечки для автомобилей в Беларуси, что должно быть

В конце 2023 года Минздрав Беларуси утвердил новый состав аптечки для автомобилей.

В такой аптечке должно быть 12 наименований лекарственных средств и медизделий, в их числе — перекись водорода 3%, изотермическое одеяло, бактерицидный лейкопластырь в количестве не менее 10 штук, бинты, кровоостанавливающий жгут, перчатки, салфетка с пропиткой для стимуляции дыхания, ножницы для резки бинта и одежды.

Из такой аптечки исключены аммиак, йод, нестерильный бинт, вата.

Аптечки для военных, Беларусь 2024

В Министерстве здравоохранения рассказали, как выглядят новые групповые аптечки для белорусской армии. Такая аптечка располагается в специальных рюкзаках, которые предназначены для подразделений численностью от 10 до 30 человек. Такой набор можно использовать для оказания помощи, а также для доукомплектования аптечек первой помощи. Аптечка для военных имеет принцип модульной конструкции с разными медицинскими зонами доступа (красной, желтой и зеленой).

Естественно, что в такой аптечке много перевязочного материала, гемостатиков, а также обезболивающих средств. Задача в том, чтобы поддержать раненого до того, как он будет доставлен в медучреждение.

медицина