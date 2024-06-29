Что должно быть в аптечке первой помощи в Беларуси в 2024 году

Аптечки с лекарственными препаратами «скорой помощи», изделия медицинского назначения нужны везде и дома, и на отдыхе, и в машине, и в офисе. Разбираемся, что должно быть в домашней, рабочей, автомобильной, военной, дачной поясной аптечке в Беларуси 2024.
Домашняя аптечка, обязательные препараты
Заведующая Минским городским центром здоровья Снежана Кавриго посоветовала обязательно иметь в домашней аптечке 10 основных препаратов и медицинских изделий. Это термометр, средства для обработки ран и перевязки, к которым относятся вата, бинты, пластыри, давящие повязки. К месту будут и обезболивающие препараты.
Стоит положить в домашнюю аптечку антисептики. Перекиси водорода, йода, зеленки для домашних нужд — обработать ранку или ожог, остановить кровотечение — вполне достаточно.
Еще один обязательный препарат — нашатырный спирт. И он поможет не только в предобморочном состоянии. Нашатырь поспособствует снятию зуда от укуса насекомого.
Нужно иметь под рукой домой и жаропонижающие средства, а также препараты от кашля, боли в горле, спазмолитики.
«При хронических заболеваниях домашнюю аптечку собирают индивидуально», — отметила медик.
Дачная аптечка пенсионера
Руководитель Республиканского геронтологического центра Людмила Жилевич рекомендует пенсионерам-дачникам завести небольшую поясную сумку, где должны быть таблетки для снятия острых состояний, то, что обычно помогает снизить давление, успокоить сердце, а также телефон. Туда же врач советует на всякий случай положить записку с фамилией, номерами телефонов близких родственников и предупреждает, что эта «тревожная сумочка» должна быть с пенсионером даже на огороде. Все подробности — здесь.
Что касается дачной аптечки, то она обычно мало чем отличается от домашней, но туда разумно добавить препарат для профилактики последствий укуса клеща.
С января 2024 в таких аптечках не надо держать, например, йод, лейкопластырь, валерианку, валидол, цитрамон, капли в нос, вату.
12 июня 2024 Минздрав уточнил, что в аптечку первой помощи стоит добавить именно электронный тонометр для измерения давления. Количество приборов определяет работодатель.
Есть и аптечки первой помощи для бортов самолетов, в них свой перечень препаратов.
Аптечки для автомобилей в Беларуси, что должно быть
В конце 2023 года Минздрав Беларуси утвердил новый состав аптечки для автомобилей.
В такой аптечке должно быть 12 наименований лекарственных средств и медизделий, в их числе — перекись водорода 3%, изотермическое одеяло, бактерицидный лейкопластырь в количестве не менее 10 штук, бинты, кровоостанавливающий жгут, перчатки, салфетка с пропиткой для стимуляции дыхания, ножницы для резки бинта и одежды.
Из такой аптечки исключены аммиак, йод, нестерильный бинт, вата.
Аптечки для военных, Беларусь 2024
В Министерстве здравоохранения рассказали, как выглядят новые групповые аптечки для белорусской армии. Такая аптечка располагается в специальных рюкзаках, которые предназначены для подразделений численностью от 10 до 30 человек. Такой набор можно использовать для оказания помощи, а также для доукомплектования аптечек первой помощи. Аптечка для военных имеет принцип модульной конструкции с разными медицинскими зонами доступа (красной, желтой и зеленой).
Естественно, что в такой аптечке много перевязочного материала, гемостатиков, а также обезболивающих средств. Задача в том, чтобы поддержать раненого до того, как он будет доставлен в медучреждение.