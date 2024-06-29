Что должно быть в аптечке первой помощи в Беларуси в 2024 году

Руководитель Республиканского геронтологического центра Людмила Жилевич рекомендует пенсионерам-дачникам завести небольшую поясную сумку, где должны быть таблетки для снятия острых состояний, то, что обычно помогает снизить давление, успокоить сердце, а также телефон. Туда же врач советует на всякий случай положить записку с фамилией, номерами телефонов близких родственников и предупреждает, что эта «тревожная сумочка» должна быть с пенсионером даже на огороде. Все подробности — здесь.