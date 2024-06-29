Наркоплантации в Приморье будут искать с помощью дронов

28 июня завершилась субрегиональная антинаркотическая операция "Канал — Дальневосточный рейд. Ее итоги обсудили при участии заместителя председателя правительства края Дмитрия Маризы. Он подчеркнул высокую роль международного штаба в координации и организационном сопровождении различных антинаркотических операций, создании эффективной площадки для диалога и обмена опытом.