Наркоплантации в Приморье будут искать с помощью дронов

Дроны помогут выявлять наркоплантации в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
28 июня завершилась субрегиональная антинаркотическая операция "Канал — Дальневосточный рейд. Ее итоги обсудили при участии заместителя председателя правительства края Дмитрия Маризы. Он подчеркнул высокую роль международного штаба в координации и организационном сопровождении различных антинаркотических операций, создании эффективной площадки для диалога и обмена опытом.
По его словам, при противодействии незаконного оборота наркотиков в регионе будут применять новые подходы. Один из таких — использование беспилотных летательных аппаратов.
«Мы бы хотели использовать ваш опыт применения беспилотной авиации для выявления очагов произрастания конопли на территории Приморского края. Современные технологии, безусловно, облегчат и повысят результат борьбы с незаконным оборотом наркотиков», — отметил Дмитрий Мариза.