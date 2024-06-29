Стало известно, чем можно заняться в Дзержинске в эти выходные

Предстоящие выходные в Дзержинске пройдут под знаком Дня молодежи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.
Главное событие субботы — фестиваль «Город молодежи» (6+). Он пройдет Центральном парке культуры и отдыха с 16:00 до 22:00. Гостей ждут творческие, спортивные, развлекательные и семейные площадки, Ярмарка вузов, техникумов, колледжей и предприятий, а также многое другое.
В воскресенье, 30 июня, с площади Дзержинского начнется экскурсия «Журналистика. Литература. Фильмография» (16+) от Владимира Хорошилова, а в парке «Радуга» гостей будет ждать первый в этом году летний кинотеатр.
В пятницу и воскресенье вечерние концерты (16+) пройдут в парке «Утиное озеро», а в субботу на сцене фестиваля «Город молодежи» в Центральном парке культуры и отдыха выступят молодежные группы «Линч» (16+) и «VETRANA» (16+) (19:00—20:30) и кавер-группа «Barberry» (16+) (21:00—22:00).