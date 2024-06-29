Бриг под алыми парусами прошел в Петербурге на празднике выпускников школ

Шествие брига вдоль Дворцовой набережной мимо Троицкого и Дворцового мостов сопровождалось водно-пиротехническим шоу. Под залпы фейерверков выпускники школ традиционно загадывали желания, которые, как считается, обязательно сбудутся.
Проходу брига «Россия» предшествовала концертная программа на Дворцовой площади. В число участников концерта, который в 2024 году посвящен Году семьи, вошли Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко, а хедлайнером вечера стал рэпер Мот (Матвей Мельников).
По данным городских властей, праздник «Алые паруса» собрал около 70 тысяч школьников и их сопровождающих. Помимо выпускников петербургских школ и колледжей, в город приехали ребята из порядка 40 субъектов Федерации, в том числе и из новых регионов.
Увидеть «Алые паруса» приехали также выпускники из 16 иностранных государств, среди которых Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, а также страны Африки (Алжир, Ангола, Буркина-Фасо, Камерун, Нигерия, Зимбабве и другие).
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество «Алые паруса». Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве судно под алыми парусами, ставшее впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.