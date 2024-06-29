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Над Хабаровском просверкало более 100 молний за считанные минуты

Аномальное явление сопровождалось сильным дождём.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 88% 761 мм рт. ст. +23°
Источник: Хабаровский край сегодня

Накануне Хабаровский гидрометцентр предупредил жителей краевой столицы о том, что в регионе в выходные ожидаются сильные ливни с грозами. Поздно вечером в пятницу на город обрушилось достаточно аномальное явление — более сотни молний за считанные минуты. Многие люди успели запечатлеть такое «светопредставление», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Гроза пришла в столицу региона примерно в 22:20, но гром звучал очень редко, а вот молнии сверкали каждые 5−10 секунд. Само явление продолжалось примерно до полуночи, но именно в первое время было достаточно интенсивным. Некоторым, кто наблюдал вспышки из окна, казалось, что это свет мерцающих прожекторов, однако это было природным явлением и не совсем обычным для Хабаровска.

Сопровождающий молнии ливень быстро затопил Амурский и Уссурийский бульвары, и даже кое-где сломал ветки деревьев. Метеорологи до этого рассказали, что за час может выпасть до 50 миллиметров осадков, то есть месячная норма.