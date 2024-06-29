История Нижнего Новгорода запечатлена на фасадах

Вторая заявка — об увековечении памяти Вячеслава Ивановича Симачёва (1923—2020), конструктора вооружения и доктора технических наук. Хотя его имя известно меньше, большую часть жизни он проработал в Туле в НПО «Стрела». Родившийся в Нижегородской области, Симачёв разработал и принял на вооружение более 50 образцов военной техники. Он также был автором более 100 научных работ и 54 изобретений.