История Нижнего Новгорода запечатлена на фасадах

Заседание Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде состоялось 27 июня под председательством заместителя председателя городской Думы Николая Сатаева прошло. В ходе заседания было рассмотрено пять заявок. Об этом сообщает пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода.
Нижегородское театральное училище им. Е. А. Евстигнеева предложило увековечить память Татьяны Васильевны Цыганковой (1931—2020), руководившей училищем с 1970 по 2012 год. Заслуженный работник культуры РСФСР и заслуженный деятель искусств Российской Федерации, она организовала Всероссийские фестивали дипломных спектаклей «Нижегородская зима» и «Театральная юность». В 2001 году Татьяне Васильевне присвоили звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода». Финансирование мемориальной доски собрано коллегами и выпускниками училища.
Комитет единогласно поддержал ходатайство, и теперь инициаторы будут работать над созданием эскиза мемориальной доски.
Также было одобрено две заявки от Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева. Первая — в честь Юрия Сергеевича Лёзина (1926—2008), профессора и доктора технических наук. Выпускник радиотехнического факультета Горьковского индустриального института, Лёзин был ректором вуза с 1972 по 1988 год. За свою научную карьеру он опубликовал более 150 работ и воспитал множество учеников.
Вторая заявка — об увековечении памяти Вячеслава Ивановича Симачёва (1923—2020), конструктора вооружения и доктора технических наук. Хотя его имя известно меньше, большую часть жизни он проработал в Туле в НПО «Стрела». Родившийся в Нижегородской области, Симачёв разработал и принял на вооружение более 50 образцов военной техники. Он также был автором более 100 научных работ и 54 изобретений.
Комитет предложил инициаторам доработать эскизы мемориальных досок.
Кроме того, единогласно поддержано предложение Института прикладной физики им. А. В. Гапонова-Грехова РАН об увековечении памяти Виталия Анатольевича Зверева (1924—2024), одного из ярких представителей нижегородской школы радиофизики.