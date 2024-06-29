Врачи в Приморье спасли дайверу жизнь и руку от ампутации

У пациента не выявили патологий головного мозга на компьютерной томографии. Однако по анализам у него была серьёзная почечная недостаточность. Травматологово обеспокоил нарастающий отёк руки. Пока мужчина был без сознания, токсины от разрушения тканей отравили его организм.