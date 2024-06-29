Врачи в Приморье спасли дайверу жизнь и руку от ампутации

Две недели ныряльщик находился между жизнью и смертью, а также мог остаться без руки, сообщили в Telegram-канале Находкинской городской больницы в Приморье.
Мужчина пренебрегал правила подъёма с глубины. Его доставили из соседнего города с подозрением на инсульт. Он накануне провел несколько погружений, а дома почувствовал себя плохо и потерял сознание на 4 часа. Очнувшись, ощутил нарушение функций левых конечностей.
У пациента не выявили патологий головного мозга на компьютерной томографии. Однако по анализам у него была серьёзная почечная недостаточность. Травматологово обеспокоил нарастающий отёк руки. Пока мужчина был без сознания, токсины от разрушения тканей отравили его организм.
В отделении реанимации травматологи разрезали руку в нескольких местах, чтобы снять отёк. Из разрезов открывалось кровотечение из-за необходимых разжищающих кровь препаратов. Кровь пациента в течение недели очищали от токсинов с помощью искусственной почки.
«Требовалось проводить кровозамещающую терапию. Одно за другое цеплялось, необходимое лечение ухудшало предыдущее состояние. Сложно было разорвать этот порочный круг, но мы справились», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Находкинской городской больницы Антон Шкода.
Реаниматологи бились за жизнь пациента 15 дней. Еще две недели ему пришлось провести в отделении травматологии. Врачи побороли последствия разрушения и некроза тканей, сделали пять операций и сохранили мужчине руку от ампутации.