Жителей Дзержинска приглашают на поэтическую экскурсию

Участники прогулки вместе с Владимиром Ивановичем начнут путь от площади Дзержинского, пройдутся по улице Кирова и остановятся у бывшей редакции газеты «Дзержинец». Далее маршрут пролегает к мемориальной доске, установленной в честь инженера-химика, краеведа и поэта Исаака Фельдштейна на улице Маяковского. Следующая остановка — двор, где в 2012 году снимался фильм «Частное пионерское».