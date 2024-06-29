Жителей Дзержинска приглашают на поэтическую экскурсию

Всех желающих приглашают на очередное мероприятие проекта «Выходи гулять!» в воскресенье в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска. На этот раз экскурсия пройдет в формате поэтической прогулки под руководством дзержинского писателя Владимира Хорошилова.
Участники прогулки вместе с Владимиром Ивановичем начнут путь от площади Дзержинского, пройдутся по улице Кирова и остановятся у бывшей редакции газеты «Дзержинец». Далее маршрут пролегает к мемориальной доске, установленной в честь инженера-химика, краеведа и поэта Исаака Фельдштейна на улице Маяковского. Следующая остановка — двор, где в 2012 году снимался фильм «Частное пионерское».
Экскурсия завершится на площади Маяковского у памятника. Продолжительность мероприятия составит от полутора до двух часов.
(12+).