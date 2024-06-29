От хип-хопа до алкотестера. Как кемеровчане отпраздновали День молодёжи

Мы тоже уже в сборе, ждём команды «На сцену!» К нам подходит настойчивый мужчина и спрашивает: «Хотите фокус?» Подойдя к одной из девушек, фокусник даёт ей карту и предлагает поставить любую подпись, забирает карту, а затем кладёт колоду на асфальт. Мы замерли в ожидании: «Что же будет?» Загадочный гость колдует руками, её резко сдувает ветром, и переворачивается та самая карта. Ветра не было, это всё — часть фокуса! Мужчина встаёт, и за ним, как будто на прозрачной леске, тянется колода и попадает ему прямо в руки.