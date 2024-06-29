От хип-хопа до алкотестера. Как кемеровчане отпраздновали День молодёжи

На Притомской набережной в Кемерове отпраздновали День молодёжи. Назвали мероприятие с отсылкой на столицу — «Молодёжный Арбат». Корреспонденты «АиФ в Кузбассе» выясняли, что это такое.
Одинокий стендап и паста- «солянка».
За Московской площадью много людей, собравшихся по кучкам. Оказывается, это локации, идущие вдоль прогулочного проспекта — и правда подобно московскому Арбату. Тут и Школа танцев «Стиль», где ребята исполняют брейк-данс, и «Не школа барабанов», где каждый желающий может выиграть бесплатное занятие, и приют бездомных животных «Усатый-полосатый». Даже локация с врачами-наркологами, где можно увидеть мир глазами выпившего 200 граммов алкоголя человека.
Две женщины, отвечающие за эту «станцию», предлагают мне пройти по коврику с изображением дороги. Успешно. Но тут на меня надевают очки с искажённым стеклом, а в них мир как будто поставили на режим 0.5х — ничего не понятно, и кружится голова. Теперь идти кажется невыносимо и тяжело. После предложили пройти освидетельствование на алкотестере. 0 миллиграмм.
— «Жарко, очень жарко» — слышится от людей, проходящих мимо меня.
Погода не подыграла в этот день. Хотя, казалось бы, все мы зимой мечтаем о лете, а летом — о прохладном ветре и более низкой температуре. Но всё только начинается, тем более когда сам выступаешь на концерте, посвящённому этому дню. Молодёжные коллективы сегодня радовали зрителей, а мне как студенту-танцору выпала возможность в этом поучаствовать. Но об этом позже.
Осмотрев локации, я подошла к «станции» стоматологии «Улыбка». На столике лежат зубные щётки, ирригаторы, зубные нити и всё, что связано с гигиеной рта. Девушка подзывает меня и предлагает сделать собственную зубную пасту. Из множества маленьких баночек с бесцветной пастой, она берёт одну и говорит:
— Какого цвета ты хочешь?
— Фиолетовую.
— А запаха?
— Бабл-гам!
Добавив нужные ингредиенты, она подаёт мне баночку, и я радостно перемешиваю состав. Следом начинается лекция о том, как правильно чистить зубы. Оказывается, пользоваться электрическими зубными щётками постоянно — плохо! Нужно всего три раза в неделю, а в остальные дни — обычной зубной щёткой с мягкими и ровными щетинками. Открытие!
Иду дальше и вижу: на маленькой сцене одиноко стоит парень и тихо рассказывает свой стендап, никто на него не смотрит. Навстречу мне идёт мужчина в образе мима и, подойдя к женщинам, которые пели какую-то старую песню в микрофон (видимо, здесь располагалась вокальная зона), начинает их пародировать. Это привлекло большое количество людей, все смеялись. Мне тоже смешно, только вот тот парнишка всё ещё одиноко читал свой стендап.
Пройдя по набережной до амфитеатра (небольшое пространство с выходом на бреге Томи) замечаю уже начавшееся награждение: победителям в конкурсе «Молодое лицо города» вручают грамоты. Узнала знакомые лица, среди них и студенты. Много активистов. Здорово, что молодые люди принимают участие в подобных конкурсах!
Танцы, рэп, хип-хоп и фокусы.
На награждении долго присутствовать не получилось, ведь начинается сбор танцоров. У надувного шатра собралось много маленьких деток, судорожно собирающихся к концерту. Совсем маленькие девочки в серебристых костюмах стоят с родителями, а группа танцоров постарше репетирует под палящим солнцем.
Мы тоже уже в сборе, ждём команды «На сцену!» К нам подходит настойчивый мужчина и спрашивает: «Хотите фокус?» Подойдя к одной из девушек, фокусник даёт ей карту и предлагает поставить любую подпись, забирает карту, а затем кладёт колоду на асфальт. Мы замерли в ожидании: «Что же будет?» Загадочный гость колдует руками, её резко сдувает ветром, и переворачивается та самая карта. Ветра не было, это всё — часть фокуса! Мужчина встаёт, и за ним, как будто на прозрачной леске, тянется колода и попадает ему прямо в руки.
Переодевшись, мы идём к так называемой сцене. Концерт проходил там же, в амфитеатре. Люди потихоньку собираются, занимая места на трибуне. Ведущая объявляет концерт. Выступают ребята разных возрастов: совсем малышки, подростки, ну и мы, студенты. Взрослые мужчины читают рэп про «Кемерово-Сити» и Сибирь. Зрители кричат и аплодируют. После нас, через пару номеров в стиле хип-хоп, выходят те самые маленькие девочки в серебристых костюмах. Зрители очень поддерживают детей, а родители берутся за телефоны, начиная снимать свою гордость.
После кавер-группа «NASOVSEM» исполнила не только авторские песни, но и старые трендовые хиты. Слышатся радостные возгласы — гости активно подпевают.
На такой доброй ноте празднование Дня молодёжи завершилось. Ветер, дувший от реки, к счастью, стал прохладным.