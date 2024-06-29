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Воробьев заявил, что на месте «Крокуса» не будет концертного зала

На месте «Крокус Сити Холла» не будут возводить концертный зал после теракта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее он говорил, что на месте трагедии может появиться памятный сквер.

Источник: РИА "Новости"

«Концертного зала там больше не будет», — сказал господин Воробьев «РИА Новости».

В конце марта сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин заявил, что решение о восстановлении «Крокус Сити Холла» будет зависеть от мнения Андрея Воробьева, президента Владимира Путина и общественности. По его словам, строительство такого концертного зала, как «Крокус», потребует не менее $150 млн. Кремль считает, что говорить о восстановлении здания рано, пока идет следствие.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Его жертвами стали больше 140 человек, больше 550 пострадали.

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