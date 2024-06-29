Воробьев заявил, что на месте «Крокуса» не будет концертного зала

В конце марта сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин заявил, что решение о восстановлении «Крокус Сити Холла» будет зависеть от мнения Андрея Воробьева, президента Владимира Путина и общественности. По его словам, строительство такого концертного зала, как «Крокус», потребует не менее $150 млн. Кремль считает, что говорить о восстановлении здания рано, пока идет следствие.