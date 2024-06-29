Готовятся к смерти при жизни. Как хоронят мусульман в Кемерове

Ритуал похорон также проходит по-особенному: больше всего впечатляет, насколько заботливо родственники и друзья покойного следуют предписанию Шариата (свод мусульманских религиозных, юридических, бытовых правил, основанных на Коране — Ред.). С момента смерти и в течение года поле похорон они совершают особые действия, которые могут казаться действительно необычными для непосвящённого человека. Для мусульман эти обряды священны и важны. Сами похороны проходят в несколько этапов, которые включают омовение и обмывание тела умершего, обертывание его в исламскую одежду кафан, молитву за усопшего и погребение тела в соответствии с исламскими предписаниями.