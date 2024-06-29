Готовятся к смерти при жизни. Как хоронят мусульман в Кемерове

Путешествуя по улицам Рудничного района г. Кемерова, можно найти много уникальных мест: чего стоит один только Сосновый бор, массив реликтовой тайги, который расположился на левом берегу. Но ещё необычнее гулять по просторам Серебряного Бора и наткнуться на удивительное место — Мусульманское кладбище. Совсем маленькое относительно других кладбищ в городе, но имеющее уникальные традиции. Подробнее о них у «АиФ в Кузбассе».
Находится Мусульманское кладбище при мечети «Мунира», на опушке Серебряного Бора неподалеку от берега реки Каменка (Каменушка). Пройти к могилам можно, если спуститься по правую сторону вниз с пр. Шахтёров через относительно новые многоэтажки. На нём — около сотни-двух могил, на которых вместо крестов — месяц. Место тихое, светлое и совсем не страшное. Сразу видно, насколько мусульманское кладбище отличается от христианского. В исламских традициях существует особенное отношение к месту захоронения умерших. Какое именно, расскажем ниже.
Ритуалы выполняют ещё при жизни.
Знакомый «АиФ в Кузбассе» поделился особенностями процесса мусульманских похорон. Согласно традициям, умерших мусульман не принято хоронить на кладбищах, где погребены последователи других верований. Это объясняется стремлением создать отдельное и спокойное место для покоя людей, исповедующих ислам. Именно поэтому кладбище нередко выбирается в удалённых и тихих местах, чтобы создать умиротворенную атмосферу для покойников и их близких.
Ритуал похорон также проходит по-особенному: больше всего впечатляет, насколько заботливо родственники и друзья покойного следуют предписанию Шариата (свод мусульманских религиозных, юридических, бытовых правил, основанных на Коране — Ред.). С момента смерти и в течение года поле похорон они совершают особые действия, которые могут казаться действительно необычными для непосвящённого человека. Для мусульман эти обряды священны и важны. Сами похороны проходят в несколько этапов, которые включают омовение и обмывание тела умершего, обертывание его в исламскую одежду кафан, молитву за усопшего и погребение тела в соответствии с исламскими предписаниями.
Особые ритуалы начинают выполнять, пока больной человек ещё жив. Первым делом приглашают имама — мусульманского священника, чтобы он читал над смертным ложем Калимат-шахадат (исповедание веры в единого Аллаха и в пророка Мухаммада — Ред.). Кроме чтения молитвы, делают следующее:
Умирающего укладывают на спину ногами к Мекке, что олицетворяет путь души к святому месту.
Страждущему помогают справиться с жаждой и дают глоток холодной воды. По возможности капают в рот гранатовый сок или Зам-Зам — священную воду.
Громко плакать запрещено, чтобы умирающий мог сосредоточиться на последнем испытании и не горевал о мирском, поэтому сердобольных женщин могут не подпустить к кровати или вообще вывести из дома.
Сразу после смерти покойному закрывают глаза, выпрямляют руки и ноги, подвязывают подбородок. Тело накрывают тканью, на живот кладут тяжёлый предмет.
Похороны у мусульман нужно провести как можно скорее, желательно в тот же день. Поэтому обычно последователей ислама не везут в морг, а сразу же готовят к погребению.
Что происходит после смерти?
Омовение и обмывание (гусль и тахарат). Ислам строго относится к чистоте. Если ритуал очищения не соблюдается, тело умершего считается осквернённым, а душа — не подготовленной ко встрече с Аллахом. Тахарат — это омовение, очищение материального тела, в то время как гусль —ритуальное обмывание.
Окутывание в саван (кафан). По обычаям мусульман мужчин и женщин хоронят босыми, одетыми в простую рубаху (камис) и окутанными в несколько полотняных кусков. Богатого и уважаемого мусульманина, который не оставил после себя долгов, окутывают в дорогую ткань. Но не в шёлк: мужчине-мусульманину даже при жизни запрещено носить шелка.
Погребение. Хоронят мусульман только на кладбищах. Кремация строго запрещена и приравнивается к сожжению в аду. Если мусульманин кремировал тело родственника, это означает, что он обрёк его на адские муки.
В могилу покойного опускают ногами вниз, над женщинами при этом держат покрывало: даже после смерти никто не должен видеть её тела. Мусульман хоронят без гроба. Вместо него используют специальные носилки с крышкой (тобут).
Сразу после похорон не устраивается никаких поминок. Первые три дня после смерти родственники только молятся за усопшего, приготовление пищи и работа по дому должны быть сведены к минимуму. На 3, 7 и 40 дни после похорон, а также через год, проводят поминальные трапезы. Все эти дни (до сорокового) в доме покойного не должна звучать музыка.