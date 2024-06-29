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В Москве ожидаются переменная облачность и до 32 градусов тепла

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +23° 5 м/с 78% 761 мм рт. ст. +27°
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь во второй половине дня и температура до 32 градусов тепла прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах плюс 30 — плюс 32 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 17 градусов.

Ветер западный, 2−7 м/c. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться от плюс 27 до плюс 32 градусов, в ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 14 градусов.