В Москве ожидаются переменная облачность и до 32 градусов тепла

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь во второй половине дня и температура до 32 градусов тепла прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах плюс 30 — плюс 32 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 17 градусов.
Ветер западный, 2−7 м/c. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.
В Подмосковье в субботу температура будет колебаться от плюс 27 до плюс 32 градусов, в ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 14 градусов.