Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики в Башкирии прогнозируют ураган с порывами до 25 м/с

В республике продолжатся дожди и грозы.

Сейчас в Ричмонде: +22° 4 м/с 88% 761 мм рт. ст. +23°

В субботу, 29 июня, в Башкирии ожидается очень сильный ветер — с порывами 20−25 м/с, сообщает Башгидромет.

По республике дожди и грозы, местами сильные, в южных и восточных районах очень сильные.

Температура воздуха составит +13,+18°.