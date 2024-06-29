Синоптики в Башкирии прогнозируют ураган с порывами до 25 м/с

В субботу, 29 июня, в Башкирии ожидается очень сильный ветер — с порывами 20−25 м/с, сообщает Башгидромет.
По республике дожди и грозы, местами сильные, в южных и восточных районах очень сильные.
Температура воздуха составит +13,+18°.
В республике продолжатся дожди и грозы.
В субботу, 29 июня, в Башкирии ожидается очень сильный ветер — с порывами 20−25 м/с, сообщает Башгидромет.
По республике дожди и грозы, местами сильные, в южных и восточных районах очень сильные.
Температура воздуха составит +13,+18°.