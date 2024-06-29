В Челябинске с 1 июля начнет курсировать автобус № 142

«Запускаем новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу, который будет следовать от улицы Чичерина по проспекту Победы, улицам Салавата Юлаева, Братьев Кашириных, Академика Королева, 250-летия Челябинска, Татищева, Фруктовая, Восточная, Западная, Зеленая», — сообщается в ТГ-канале «Челябинский общественный транспорт».
Уточняется, что до завершения ремонтных работ на 250-летия Челябинска автобусы направят в объезд по улице Северная, вместо улицы Академика Королева).
С 1 июля по 31 августа запланировано восемь рейсов ежедневно. С 1 сентября их планируется увеличит в дневное время.