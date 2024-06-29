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В Челябинске с 1 июля начнет курсировать автобус № 142

В Челябинске с 1 июля начнет курсировать автобус № 142 — он будет следовать до поселка Вавиловец в Сосновском районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Запускаем новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу, который будет следовать от улицы Чичерина по проспекту Победы, улицам Салавата Юлаева, Братьев Кашириных, Академика Королева, 250-летия Челябинска, Татищева, Фруктовая, Восточная, Западная, Зеленая», — сообщается в ТГ-канале «Челябинский общественный транспорт».

Уточняется, что до завершения ремонтных работ на 250-летия Челябинска автобусы направят в объезд по улице Северная, вместо улицы Академика Королева).

С 1 июля по 31 августа запланировано восемь рейсов ежедневно. С 1 сентября их планируется увеличит в дневное время.