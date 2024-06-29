Осадки прогнозируют на большей части Казахстана в субботу

«В Карагандинской, Павлодарской областях, в области Абай, Жетысу, на севере, востоке области Улытау, на западе, юге Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе Мангыстауской областей сохранится, на востоке Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность. В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, в области Улытау, на севере Мангыстауской, на юге Костанайской, на юге, западе в Карагандинской областей, на юге области Абай, на севере, востоке области Жетысу, на западе, юго-востоке Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность», — добавили в «Казгидромете».