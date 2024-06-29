Осадки прогнозируют на большей части Казахстана в субботу

«В предстоящие сутки в погоде на территории Казахстана существенных изменений не ожидается: пройдут дожди, на северо-западе, севере — сильные дожди. Ожидаются грозы, град, шквал. Лишь на юге и востоке РК погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на юге пыльная буря», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, ночью небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19, днем +26+28.
В Алматы переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3- 8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +24+26, днем +31+33.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23, днем +33+35.
Днем в областях Абай, Жетысу, в Алматинской, Павлодарской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях сохранится сильная жара. На севере, в центре в Алматинской области, на севере области Жетысу, на юге области Абай сохранится очень сильная жара.
«В Карагандинской, Павлодарской областях, в области Абай, Жетысу, на севере, востоке области Улытау, на западе, юге Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе Мангыстауской областей сохранится, на востоке Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность. В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, в области Улытау, на севере Мангыстауской, на юге Костанайской, на юге, западе в Карагандинской областей, на юге области Абай, на севере, востоке области Жетысу, на западе, юго-востоке Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность», — добавили в «Казгидромете».
В Акмолинской области днем +23+28, ночью +14+19.
В области Улытау днем +25+30, ночью +16+21.
В Карагандинской области днем +26+31 (на юге +34), ночью +17+22 (на юге +27).
В Северо-Казахстанской области днем +22+27 (на востоке +30), ночью +14+19 (на востоке +22).
В Костанайской области днем +15+20 (на юге +25), ночью +12+17.
В Актюбинской области днем +15+20 (на юге +23), ночью +10+15.
В области Абай днем +32+37 (на юге +40), ночью +18+23.
В Восточно-Казахстанской области днем +32+37 (на востоке +27), ночью +18+23 (на востоке +13).
В Павлодарской области днем +30+35 (на севере +25), ночью +20+25.
В Алматинской области днем +31+36 (на севере, в центре +40, в горных районах +21+26), ночью +22+27 (в горных районах +12+17).
В области Жетысу днем +32+37 (на севере +40, в горных районах +28), ночью +18+23 (на востоке +26, в горных районах +13).
В Туркестанской области днем +31+36 (в горных районах +28), ночью +20+25 (в горных районах +17).
В Западно-Казахстанской области днем +20+25 (на юге +28), ночью +13+18.
В Атырауской области днем +24+29, ночью +13+18.
В Мангистауской области днем +23+28 (на юге +31), ночью +14+19 (на северо-западе +22).
В Кызылординской днем +28+33, ночью +16+21 (на севере +13).
В Жамбылской области днем +33+38 (в горных районах +28), ночью +20+25 (в горных районах +16).
«В ближайшие трое суток на горных реках юга, востока и юго-востока республики в связи с прогнозами дождей будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.