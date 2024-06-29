До 77% месячной нормы осадков выпало в Челябинской области за сутки

Об этом говорится в комментарии дежурного синоптика.
Из обзора погоды с 8 утра 28 июня до 8 утра 29-го следует, что на всей территории региона прошли дожди, ночью — с грозами, местами — сильные и очень сильные (от 2,6 до 63 мм).
«Максимальное количество осадков выпало в Катав-Ивановске — 77% от месячной нормы. Порывы ветра локально достигали 15−18 метров в секунду. Ночью на юге отмечались туманы. Температура воздуха днем в пятницу была плюс 13−22, минувшей ночью — 9−16 градусов», — отмечает специалист Челябинского ЦГМС.
Ранее сообщалось, что 28 июня сложная ситуация сложилась на юго-западе: к примеру, в Кизильском в ночь на 28 июня и днем в пятницу выпало 54 мм осадков, это полторы месячных нормы осадков. В Челябинске за этот же период выпало 20 мм (⅓ месячной нормы).
В воскресенье, 30 июня, интенсивность осадков уменьшится: небольшие и умеренные дожди сохранятся в Курганской и Челябинской областях, кратковременные дожди польют Свердловскую область, 1 июля на Южном Урале осадки практически прекратятся; 30 июня и 1 июля кратковременные грозовые дожди планируются в Ямало-Ненецком округе, на юге Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области.
С прекращением осадков снова начнет теплеть, и 1 июня термометры покажут плюс 21−26 градусов в Курганской и Челябинской областях, плюс 24−29 градусов — Свердловской, плюс 20−25 — Тюменской области, плюс 22−27 градусов — в Ханты-Мансийском автономном округе.