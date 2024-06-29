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До 77% месячной нормы осадков выпало в Челябинской области за сутки

До 77% месячной нормы осадков выпало в Челябинской области за минувшие сутки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +22° 4 м/с 88% 761 мм рт. ст. +23°
Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в комментарии дежурного синоптика.

Из обзора погоды с 8 утра 28 июня до 8 утра 29-го следует, что на всей территории региона прошли дожди, ночью — с грозами, местами — сильные и очень сильные (от 2,6 до 63 мм).

«Максимальное количество осадков выпало в Катав-Ивановске — 77% от месячной нормы. Порывы ветра локально достигали 15−18 метров в секунду. Ночью на юге отмечались туманы. Температура воздуха днем в пятницу была плюс 13−22, минувшей ночью — 9−16 градусов», — отмечает специалист Челябинского ЦГМС.

Ранее сообщалось, что 28 июня сложная ситуация сложилась на юго-западе: к примеру, в Кизильском в ночь на 28 июня и днем в пятницу выпало 54 мм осадков, это полторы месячных нормы осадков. В Челябинске за этот же период выпало 20 мм (⅓ месячной нормы).

В воскресенье, 30 июня, интенсивность осадков уменьшится: небольшие и умеренные дожди сохранятся в Курганской и Челябинской областях, кратковременные дожди польют Свердловскую область, 1 июля на Южном Урале осадки практически прекратятся; 30 июня и 1 июля кратковременные грозовые дожди планируются в Ямало-Ненецком округе, на юге Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области.

С прекращением осадков снова начнет теплеть, и 1 июня термометры покажут плюс 21−26 градусов в Курганской и Челябинской областях, плюс 24−29 градусов — Свердловской, плюс 20−25 — Тюменской области, плюс 22−27 градусов — в Ханты-Мансийском автономном округе.