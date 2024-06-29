До 77% месячной нормы осадков выпало в Челябинской области за сутки

Ранее сообщалось, что 28 июня сложная ситуация сложилась на юго-западе: к примеру, в Кизильском в ночь на 28 июня и днем в пятницу выпало 54 мм осадков, это полторы месячных нормы осадков. В Челябинске за этот же период выпало 20 мм (⅓ месячной нормы).