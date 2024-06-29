В Приморье после укуса клещей у 29 человек обнаружили болезнь Лайма

С начала клещевого сезона, по данным на 27 июня, в медицинские учреждения Приморья обратились 5695, которые обнаружили на себе клещей. В Роспотребнадзоре края рассказали, что из всего числа пациентов 1475 составляют дети, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По информации ведомства, на экспресс-исследование отравили 4039 клещей, которых сняли с приморцев. Результаты следующие: в девяти экземплярах обнаружили антигены вируса клещевого энцефалита, боррелии нашли в 908, риккетсии — 812, анаплазмы и эрлихии — в 46.
Клещевой вирусный энцефалит подтвердили у двух жителей края, у 29 — боррелиоз (болезнь Лайма), а у 13 — риккетсиоз.
Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют жителям и гостям Приморья соблюдать меры профилактики, чтобы не подхватить клещей.