В Приморье после укуса клещей у 29 человек обнаружили болезнь Лайма

С начала клещевого сезона, по данным на 27 июня, в медицинские учреждения Приморья обратились 5695, которые обнаружили на себе клещей. В Роспотребнадзоре края рассказали, что из всего числа пациентов 1475 составляют дети, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».