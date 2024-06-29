В трех селах Пожарского района ввели режим повышенной готовности

В Приморье из-за ухудшения погодных условий режим повышенной готовности ввели в еще в трех селах Пожарского округа — Тарташевке, Губерово и Новостройке. Ранее в этом муниципалитете был введен режим ЧС на участке местной автодороги Федосеевка-Верхний Перевал с 29 по 32 километр и на территориях сел Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон. Обзор текущей ситуации с подтоплениями дали в региональном минГОЧС, сообщает ИА PrimaMedia.
«В Пожарском округе по данным на утро субботы без транспортного сообщения остается село Олон, работает лодочная переправа. В школе № 16 села Верхний Перевал организован пункт временного размещения на 250 мест, при необходимости будет развернут еще один ПВР в школе № 8 села Губерово и организовано расселение по квартирам», — уточнили в правительстве края.
По данным специалистов, сложная ситуация сохраняется еще в нескольких районах Приморья. Так, на дорогах Красноармейского округа сохраняется 15 переливов, в том числе три образовалось на дороге Лукьяновка-Новополтавка, один — через трассу Метеоритное-Измайлиха-Глубинное, пять переливов — через дорогу Новопокровка-Новокрещенка, еще один затопленный участок зафиксирован на дороге от пешеходного моста к селу Новокрещенка.
Также переливы есть на участках дорог Рощино-Мельничное, Таежное-Молодежное, Дальнереченск-Восток, Мельничное-Пластун, Мельничное-Рощино.
В этом муниципалитете остаются отрезанными три населенных пункта — Новокрещенка, Дальний Кут и Дерсу. Все они обеспечены топливом, товарами первой необходимости, медикаментами, продуктами питания.
В округе подтоплено 253 приусадебных участка. Действуют шесть пунктов временного размещения, рассчитанных на 210 человек.
На дорогах Дальнереченского городского округа зафиксировано девять переливов, на этих участках ограничено движение легковых автомобилей. Организовано семь лодочных переправ через реки Белая и Кедровка. В школе № 2 работает пункт временного размещения, где находится пятеро взрослых и два ребенка.
В Чугуевском округе действуют два перелива между большим и малым мостом в селе Заветном и между мостом через реки Быстрая и Березовая на дороге УСА-Лесогорье-Заветное. Из-за выхода грунтовых вод в селе Заветном подтоплено четыре приусадебных участка.
Режим ЧС объявлен в Яковлевском округе из-за паводковой ситуации.
На территории развернут оперативный штаб.
В Тернейском округе действует один перелив на дороге Ключи — Джигит.
В Лесозаводске — один перелив на дороге на село Донское. Здесь подтоплено семь приусадебных участков.
В Яковлевском округе — один перелив на дороге Загорное-Орлиное.
В Кировском округе — четыре перелива через дороги Архангеловка-Подгорное, Кировка-Павло-Федоровка, Трасса А-370 — Авдеевка.
В Михайловском округе — один перелив на дороге Михайловка-Дальнее возле строящегося моста через реку Липовцы.