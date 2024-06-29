В трех селах Пожарского района ввели режим повышенной готовности

По данным специалистов, сложная ситуация сохраняется еще в нескольких районах Приморья. Так, на дорогах Красноармейского округа сохраняется 15 переливов, в том числе три образовалось на дороге Лукьяновка-Новополтавка, один — через трассу Метеоритное-Измайлиха-Глубинное, пять переливов — через дорогу Новопокровка-Новокрещенка, еще один затопленный участок зафиксирован на дороге от пешеходного моста к селу Новокрещенка.