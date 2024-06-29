В Башкирии анонсировали программу республиканского Дня молодёжи

— Ежегодно этот день собирает тысячи представителей активной молодёжи. Однако, в этом году праздник объединит не только молодёжь, но и все поколения — он станет семейным праздником. Мы готовим насыщенную образовательную и культурную программу, — отметил Вито Сабиров.