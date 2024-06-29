В Башкирии анонсировали программу республиканского Дня молодёжи

По словам председателя Госкомитета Башкортостана по молодёжной политике Вито Сабирова, День молодёжи — это праздник, который способен сплотить и объединить молодых людей.
— Ежегодно этот день собирает тысячи представителей активной молодёжи. Однако, в этом году праздник объединит не только молодёжь, но и все поколения — он станет семейным праздником. Мы готовим насыщенную образовательную и культурную программу, — отметил Вито Сабиров.
Участников и гостей ждёт множество тематических активностей и пространств. Например, граффити-фестиваль, где талантливые уличные художники представят свои работы.
Для детей пройдут мастер-классы, где они смогут провести время с пользой и научиться новому, а региональная команда проекта «Студенческая весна» покажет лучшие творческие номера.
Также в рамках программы будет организована зона поддержки бойцов СВО — плетение браслетов и маскировочных сетей, изготовление свечей, выставка оружия и поискового движения, клуб исторической реконструкции «Медвежий двор».
Молодые предприниматели в сфере общественного питания организуют для гостей кулинарные мастер-классы по приготовлению кофе и бургеров. А представители трудовых отрядов подростков проведут ярмарку собственных товаров.
Хедлайнерами мероприятия станут популярные артисты: Inst Rinna, BABEKRISBABE, Lesha Mironov, Sunshine & Vostorg, VITA SAMURAI и ZAINETDIN.
Вход на мероприятие свободный. Начало в 17.00.
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