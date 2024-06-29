В Перми состоится фестиваль «МолотФест»

В воскресенье на горе Вышка состоится фестиваль инженерного творчества «МолотФест». (6+) События фестиваля будут проходить в Музее-диораме и на улице возле него. На уличной выставке можно будет увидеть самые разнообразные молоты и молотки: от первых кулачковых XIII века и парового молота пермского инженера Николая Воронцова до современных паровоздушных молотов. Будут представлены предметы из коллекции Камской археологической экспедиции.