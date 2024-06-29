В Перми состоится фестиваль «МолотФест»

В воскресенье на горе Вышка состоится фестиваль инженерного творчества «МолотФест». (6+) События фестиваля будут проходить в Музее-диораме и на улице возле него. На уличной выставке можно будет увидеть самые разнообразные молоты и молотки: от первых кулачковых XIII века и парового молота пермского инженера Николая Воронцова до современных паровоздушных молотов. Будут представлены предметы из коллекции Камской археологической экспедиции.
Пермяки смогут поучаствовать в мастер-классах, например, по изготовлению аналога мотора двигателя самолета, а также сыграть в настольные игры с техническим уклоном. Весь день — с 15:00 до 21:00 — будут выступать рок-группы: «Паприка», «Море Лаптевых», «Нивелир», «Снежные волки», «ViNo», «Текстура», «Фактор-С», «Город Zero» и «Джамахирия».
Музей-диорама работает с 10:00 до 21:00, вход в музей — до 20:30. Посещение площадок фестиваля на улице — бесплатно. Посещение Музея-диорамы — по входному билету в музей.