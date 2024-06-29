В Башкирии за неделю стоимость бензина выросла до 53,62 рублей

В Башкирии снова поднялись цены на бензин. По информации UfaTime.ru, за неделю с 18 по 24 июня 2024 года цены на топливо увеличились в 77 регионах страны.
В Башкирии стоимость бензина за учетный период выросла в среднем на 0,4%, достигнув отметки в 53,62 рубля за литр. Цена также поднялась на другие виды топлива: АИ-92 теперь стоит 50,53 рубля, АИ-95 — 54,94 рубля, а высокооктанованные виды бензина — до 67,56 рубля. Дизель также подорожал, достигнув стоимости 63,1 рубля за литр.
Средняя цена бензина по России на 24 июня составляет 55,81 рубля. Самые низкие цены отмечены в Алтайском крае (50,76 рубля) и Коми (50,97 рубля). По стоимости бензина Башкирия находится на 14 месте. Самые высокие цены на топлива наблюдаются в Якутии, где за литр бензина автомобилисты платят 69,18 рублей.