В Башкирии за неделю стоимость бензина выросла до 53,62 рублей

В Башкирии стоимость бензина за учетный период выросла в среднем на 0,4%, достигнув отметки в 53,62 рубля за литр. Цена также поднялась на другие виды топлива: АИ-92 теперь стоит 50,53 рубля, АИ-95 — 54,94 рубля, а высокооктанованные виды бензина — до 67,56 рубля. Дизель также подорожал, достигнув стоимости 63,1 рубля за литр.