Полеты из Омска в пределах области будут субсидируемыми

Это позволит сделать билеты дешевле для пассажиров.
Отметим, в настоящее время в Омской области запланирован только один местный рейс — с понедельника, 1 июля 2024 года, пассажирские Ан-2 начнут летать в Усть-Ишим, расстояние до которого от Омска по трассе превышает 450 километров. Доставлять пассажиров на север региона будет красноярская авиакомпания «Аэропром», директор которой ранее рассказал «СуперОмску», сколько предположительно может стоить билет на данный рейс.
Напомним, согласно опубликованному ранее расписанию, рейсы Усть-Ишим — Омск — Усть-Ишим будут осуществляться с 1 июля 2024 года по 25 октября 2024 года по понедельникам, средам и пятницам. Предполагается, что время в пути составит 2 часа 15 минут.