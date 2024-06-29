Полеты из Омска в пределах области будут субсидируемыми

Отметим, в настоящее время в Омской области запланирован только один местный рейс — с понедельника, 1 июля 2024 года, пассажирские Ан-2 начнут летать в Усть-Ишим, расстояние до которого от Омска по трассе превышает 450 километров. Доставлять пассажиров на север региона будет красноярская авиакомпания «Аэропром», директор которой ранее рассказал «СуперОмску», сколько предположительно может стоить билет на данный рейс.