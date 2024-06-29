Град с яйцо обрушился на район Хабаровского края, власти ввели режим ЧС

В муниципалитете введён режим ЧС, сообщает Telegram-канал районной администрации.
Стихийное бедствие произошло вечером 28 июня. На территории района дул ураганный ветер и лил мощный ливень, который вскоре перешёл в град. Местами размер выпавших кусков льда достигал перепелиного яйца.
«В результате случившегося нанесен ущерб линиям электропередач и связи, сорваны кровли домов, повалены деревья, буквально смыты все посадки в огородах», — сообщили власти.
Утром 29 июня глава района Анатолий Леонов провёл совещание с членами комиссии районной администрации. По итогам встречи на территории муниципалитета был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Сильнее всего от града пострадали жители Иннокентьевского и Магинского сельского поселений. По решению Леонова им дадут компенсации за погубленный урожай, а также заменят повреждённые крыши. На следующей неделе в посёлках будет работать комиссия по оценке причинённого ущерба. Также для владельцев домов оперативно доставят шифер.