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Град с яйцо обрушился на район Хабаровского края, власти ввели режим ЧС

На Николаевский район Хабаровского края обрушился крупный град, который повредил дома и оставил людей без электричества.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 88% 761 мм рт. ст. +23°
Источник: Администрация Николаевского района

В муниципалитете введён режим ЧС, сообщает Telegram-канал районной администрации.

Стихийное бедствие произошло вечером 28 июня. На территории района дул ураганный ветер и лил мощный ливень, который вскоре перешёл в град. Местами размер выпавших кусков льда достигал перепелиного яйца.

«В результате случившегося нанесен ущерб линиям электропередач и связи, сорваны кровли домов, повалены деревья, буквально смыты все посадки в огородах», — сообщили власти.

Утром 29 июня глава района Анатолий Леонов провёл совещание с членами комиссии районной администрации. По итогам встречи на территории муниципалитета был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Сильнее всего от града пострадали жители Иннокентьевского и Магинского сельского поселений. По решению Леонова им дадут компенсации за погубленный урожай, а также заменят повреждённые крыши. На следующей неделе в посёлках будет работать комиссия по оценке причинённого ущерба. Также для владельцев домов оперативно доставят шифер.