Град с яйцо обрушился на район Хабаровского края, власти ввели режим ЧС

Сильнее всего от града пострадали жители Иннокентьевского и Магинского сельского поселений. По решению Леонова им дадут компенсации за погубленный урожай, а также заменят повреждённые крыши. На следующей неделе в посёлках будет работать комиссия по оценке причинённого ущерба. Также для владельцев домов оперативно доставят шифер.