В Красноярске появился новый прокат самокатов

На улицах Красноярска появились новые прокатные самокаты. Их отличает ярко-сиреневый цвет. Новые устройства в центре города заметил корреспондент «КП-Красноярск».
Новые самокаты принадлежат сервису «МТС юрент». Сейчас в Красноярске несколько сотен их самокатов. Больше всего можно найти в центре города и на Взлетке, также есть на Свободном, в Северном и Пашенном.
Пока для красноярцев доступна только поминутная аренда. Официальных заявлений о начале работы в Красноярске пока нет в соцсетях кикшеринга. Также в городе работают компании Whoosh и Busyfly.