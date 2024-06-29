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В Красноярске появился новый прокат самокатов

В Красноярске теперь работает новый кикшеринговый сервис.

Источник: Комсомольская правда

На улицах Красноярска появились новые прокатные самокаты. Их отличает ярко-сиреневый цвет. Новые устройства в центре города заметил корреспондент «КП-Красноярск».

Новые самокаты принадлежат сервису «МТС юрент». Сейчас в Красноярске несколько сотен их самокатов. Больше всего можно найти в центре города и на Взлетке, также есть на Свободном, в Северном и Пашенном.

Пока для красноярцев доступна только поминутная аренда. Официальных заявлений о начале работы в Красноярске пока нет в соцсетях кикшеринга. Также в городе работают компании Whoosh и Busyfly.