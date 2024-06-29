В Новосибирске заправки «Лукойл» заменит Tatneft

Новый бренд, который придет на смену, оказался компанией Tatneft.
Согласно информации журналистов BFM-Новосибирск, персонал одной из заправок сообщил, что переход на новое название произойдет не раньше осени. В настоящее время сотрудники работают как обычно, хотя названия и вывески будут изменены.
Решение о замене бренда «Лукойл» на заправках Новосибирска было принято еще в октябре 2023 года. Эти заправки были франчайзинговыми объектами «Лукойл». Сейчас действие договоров франшизы прекращено, и жители города готовятся к появлению нового бренда на заправках.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске футбольный клуб официально сменил название на «Сибирь».