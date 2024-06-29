Нанайский район Хабаровского края отметил своё 90-летие

В селе Троицкое состоялся фестиваль народного творчества «Соцветие культур». Этот праздник посвятили 90-летию со дня образования Нанайского района. Несмотря на ненастье событие собрало множество людей, включая иностранные делегации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Сегодня у нас дождливая погода, но на праздник собрались сотни людей. Более того, к нам на фестиваль приехали гости из Амурского, Солнечного и Хабаровского районов, а также из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Якутска и китайских городов Тунцзян и Цзямусы, — рассказали в администрации Нанайского района.
Гостям торжественного события были представлены национальные виды спорта, изделия народного творчества, а также традиционная нанайская кухня — приготовленный в разных вариантах лосось, тала и речная рыба с ягодами.