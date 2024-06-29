Нанайский район Хабаровского края отметил своё 90-летие

— Сегодня у нас дождливая погода, но на праздник собрались сотни людей. Более того, к нам на фестиваль приехали гости из Амурского, Солнечного и Хабаровского районов, а также из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Якутска и китайских городов Тунцзян и Цзямусы, — рассказали в администрации Нанайского района.