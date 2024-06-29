Названы омские улицы, на которых сегодня будут следить за нарушителями

Кроме того, объекты находятся на следующих автодорогах: Тюмень — Омск на территории Крутинского района, Челябинск — Новосибирск на территории Москаленского района, Омск — Тара на территории Саргатского района, Бакбасар — Полтавка на территории Азовского района, а также обход Омска на территории Азовского района.