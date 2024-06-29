Названы омские улицы, на которых сегодня будут следить за нарушителями

В Госавтоинспекции Омской области рассказали, где сегодня, 29 июня, установлены передвижные комплексы автоматической фото- и видеофиксации административных правонарушений. Объекты находятся в местах концентрации ДТП.
Так, комплексы располагаются на следующих улицах: Кирова, Богдана Хмельницкого, Бульвар Архитекторов, Лизы Чайкиной, 22 Апреля, 27 Апреля, Нефтезаводская, Жукова, Шебалдина, Красный Путь, Бульвар Архитекторов, 22 Северная, Черлакский тракт, Берёзовая и на проспекте Космический.
Кроме того, объекты находятся на следующих автодорогах: Тюмень — Омск на территории Крутинского района, Челябинск — Новосибирск на территории Москаленского района, Омск — Тара на территории Саргатского района, Бакбасар — Полтавка на территории Азовского района, а также обход Омска на территории Азовского района.
Ранее портал Om1.ru писал о новом электронном сервисе, который запустили в компании РЖД. С помощью него пассажиры смогут приобрести уже распроданные билеты на поезд. Если кто-то вернёт билет или добавят вагон, то покупателю придёт сообщение.