В Иркутской области почти ликвидированы последствия паводка 2019 года

Летом 2019 года в Иркутской области был введен режим чрезвычайной ситуации: из-за паводка оказались затопленными территории в нескольких районах. По оценке специалистов, это было самое масштабное наводнение за последние сто лет. Пострадали 147 населенных пунктов, больше всего — Тулун и Нижнеудинск. Многие остались без жилья или дома очень сильно пострадали от воды — впоследствии аварийными признали 7810 жилых помещений и еще 2598 нуждались в капитальном ремонте.
Тогда в Иркутскую область прилетел президент РФ Владимир Путин. По его поручению на помощь пришли военные и спецтехника. А осенью 2019 года федеральное правительство утвердило Программу по восстановлению территории. Всего в документе прописывалось 211 мероприятий, они касались восстановления жилья, социальных объектов, инфраструктуры. Со временем документ дорабатывался и дополнялся, сейчас в нем содержится уже 249 мероприятий.
Построен 17 новых многоквартирных домов и 282 индивидуальных жилых дома. План по возведению жилья на территориях, подвергшихся затоплению, выполнен на 99,9%. Появились там и новые социальные объекты — медицинские, образовательные, спортивные. Для защиты от возможных паводков построены новые дамбы, их общая протяженность составляет более 65 километров. В следующем году планируется завершить работы по восстановлению дорог.
— Наводнение 2019 года стало настоящий испытанием на прочность для жителей пострадавших территорий и всех нас, — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. — Благодаря федеральной поддержке и личному участию Владимира Владимировича Путина, смогли на сегодня практически завершить работу.