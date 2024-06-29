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В Иркутской области почти ликвидированы последствия паводка 2019 года

Губернатор Игорь Кобзев оценил то, что сделано за пять лет.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Летом 2019 года в Иркутской области был введен режим чрезвычайной ситуации: из-за паводка оказались затопленными территории в нескольких районах. По оценке специалистов, это было самое масштабное наводнение за последние сто лет. Пострадали 147 населенных пунктов, больше всего — Тулун и Нижнеудинск. Многие остались без жилья или дома очень сильно пострадали от воды — впоследствии аварийными признали 7810 жилых помещений и еще 2598 нуждались в капитальном ремонте.

Тогда в Иркутскую область прилетел президент РФ Владимир Путин. По его поручению на помощь пришли военные и спецтехника. А осенью 2019 года федеральное правительство утвердило Программу по восстановлению территории. Всего в документе прописывалось 211 мероприятий, они касались восстановления жилья, социальных объектов, инфраструктуры. Со временем документ дорабатывался и дополнялся, сейчас в нем содержится уже 249 мероприятий.

Как сообщили в правительстве Иркутской области, на 1 июня 2024 года, 7780 семей, пострадавших от наводнения, получили выплаты на приобретение или строительство жилья. Общая сумма выплат составила 23,3 млрд рублей. Те, чьим домам был нужен капитальный ремонт, также получили соответствующие выплаты.

Построен 17 новых многоквартирных домов и 282 индивидуальных жилых дома. План по возведению жилья на территориях, подвергшихся затоплению, выполнен на 99,9%. Появились там и новые социальные объекты — медицинские, образовательные, спортивные. Для защиты от возможных паводков построены новые дамбы, их общая протяженность составляет более 65 километров. В следующем году планируется завершить работы по восстановлению дорог.

— Наводнение 2019 года стало настоящий испытанием на прочность для жителей пострадавших территорий и всех нас, — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. — Благодаря федеральной поддержке и личному участию Владимира Владимировича Путина, смогли на сегодня практически завершить работу.