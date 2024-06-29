В Иркутской области почти ликвидированы последствия паводка 2019 года

Летом 2019 года в Иркутской области был введен режим чрезвычайной ситуации: из-за паводка оказались затопленными территории в нескольких районах. По оценке специалистов, это было самое масштабное наводнение за последние сто лет. Пострадали 147 населенных пунктов, больше всего — Тулун и Нижнеудинск. Многие остались без жилья или дома очень сильно пострадали от воды — впоследствии аварийными признали 7810 жилых помещений и еще 2598 нуждались в капитальном ремонте.