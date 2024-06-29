В Башкирии из-за сильного ливня в нескольких районах подтопило территории

В центральной и юго-восточной части Башкирии зафиксированы сильные дожди, достигавшие в Зилаирском районе 40 мм за 24 часа. Максимальные порывы ветра в Бакалинском районе достигали 17 м/с. Это привело к частичному нарушению электроснабжения в нескольких населенных пунктах, но благодаря оперативной работе бригад МРЭС ситуация была быстро исправлена. От сильного ветра пострадало электроснабжение в Мелеузовском районе, где под отключение электричества попали 552 дома, а также в Куюргазинском районе, 52 дома остались без электроэнергии. Через несколько часов работы электричество было полностью восстановлено.