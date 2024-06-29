В Башкирии из-за сильного ливня в нескольких районах подтопило территории

В республике из-за непогоды организована круглосуточная работа штаба МЧС для оперативного принятия мер и контролем ситуации. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Башкирии.
В центральной и юго-восточной части Башкирии зафиксированы сильные дожди, достигавшие в Зилаирском районе 40 мм за 24 часа. Максимальные порывы ветра в Бакалинском районе достигали 17 м/с. Это привело к частичному нарушению электроснабжения в нескольких населенных пунктах, но благодаря оперативной работе бригад МРЭС ситуация была быстро исправлена. От сильного ветра пострадало электроснабжение в Мелеузовском районе, где под отключение электричества попали 552 дома, а также в Куюргазинском районе, 52 дома остались без электроэнергии. Через несколько часов работы электричество было полностью восстановлено.
В различных районах республики были отработаны обращения жителей по отведению скопившихся дождевых вод, что помогло предотвратить негативные последствия наводнений. Обращения зафиксированы в Аскарово Абзелиловского района, в Сибае и Ишимбае.
В деревне Озёрное начался перелив через участок автодороги из-за продолжительного дождя. Оперативная группа МЧС и глава администрации района выехали на место, чтобы оценить ситуацию и принять необходимые меры для безопасности жителей. Оценив обстановку, было принято решение организации пути подворового обхода. Из-за ливня подтопленными оказались 94 придомовые территории. На участке ведутся работы по созданию траншеи для отвода воды. В настоящее время пострадавших от стихии нет.
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