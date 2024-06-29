Красноярским водителям напомнили, как спастись от жары

На машине без кондиционера лучше не выезжать днем. Лучше отложить поездку на утро или вечер. Место для парковки в жару лучше выбирать в тени. Лобовое стекло лучше закрыть специальным светоотражающим экраном, а приборную панель — мокрым

полотенцем.