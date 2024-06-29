Красноярским водителям напомнили, как спастись от жары

В ближайшие дни в краевой столице будет очень жарко — до 36.. 38. Такая погода негативно сказывается на самочувствии водителей. Они не могут сконцентрироваться, теряют внимание, скорость реакции увеличивается, ухудшается общее состояние здоровья.
Сотрудники дорожной полиции советуют перед поездкой оценить свое состояние и при малейшем недомогании отказаться от управления транспортом. Если поездка все же состоится, в салоне обязательно должны быть прохладительные напитки.
«Если водитель почувствовал себя плохо, нужно незамедлительно остановиться, выпить воды, умыться, при необходимости — выпить лекарства», — напомнили в ГИБДД.
На машине без кондиционера лучше не выезжать днем. Лучше отложить поездку на утро или вечер. Место для парковки в жару лучше выбирать в тени. Лобовое стекло лучше закрыть специальным светоотражающим экраном, а приборную панель — мокрым
полотенцем.