Общегородской выпускной прошел в Хабаровске

«Каждый из вас уже смог добиться определенных высот в науках, технологиях, творчестве, спорте и тем самым доказал, что вам под силу выдержать самые сложные экзамены. Огромная заслуга в этом ваших педагогов и родителей, которые все школьные годы были рядом с вами. В каждом из вас — частица их души. Талантливая молодежь должна развиваться и дальше. В Хабаровске для этого есть все возможности. Мы будем и дальше работать над тем, чтобы наш город был таким местом, в котором хочется трудиться и строить свою жизнь», — сказал Сергей Кравчук.