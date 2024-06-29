Общегородской выпускной прошел в Хабаровске

В Хабаровске вечером 28 июня прошел общегородской выпускной. К будущим студентам на торжественном приеме в Платинум Арене обратился мэр города Сергей Кравчук. Он поздравил ребят с важным событием в жизни. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Каждый из вас уже смог добиться определенных высот в науках, технологиях, творчестве, спорте и тем самым доказал, что вам под силу выдержать самые сложные экзамены. Огромная заслуга в этом ваших педагогов и родителей, которые все школьные годы были рядом с вами. В каждом из вас — частица их души. Талантливая молодежь должна развиваться и дальше. В Хабаровске для этого есть все возможности. Мы будем и дальше работать над тем, чтобы наш город был таким местом, в котором хочется трудиться и строить свою жизнь», — сказал Сергей Кравчук.
Аттестаты о среднем общем образовании вручили 2,5 тысячи школьникам. На торжественном вечере для них организовали развлекательную программу, провели концерт, а в фойе оборудовали фотозоны.
На праздник прибыли важные гости: сотрудники правительства, почетные граждане Хабаровска, депутаты, председатель городской и краевой дум.
В Якутии 11-е классы в этом году закончили больше семи тысяч ребят, а девятые — больше 14 тысяч. На золотые медали претендовали 545 человек, а на серебряные — 410, пишет «КП»-Якутия".