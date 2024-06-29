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В Уфе до 10 июля перекроют улицу Цюрупы из-за ремонта

В Уфе с 1 по 10 июля перекроют часть улицы Цюрупы. Как сообщает администрация города, ограничения введут из-за реконструкции улицы Октябрьской революции.

Так, на перекрестке Цюрупы — Октябрьской революции будут перекрыты три полосы проезжей части в сторону улицы Заки Валиди.

Уфимцев и гостей столицы просят учитывать ограничения и планировать поездки заранее.