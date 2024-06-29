В Уфе до 10 июля перекроют улицу Цюрупы из-за ремонта

Так, на перекрестке Цюрупы — Октябрьской революции будут перекрыты три полосы проезжей части в сторону улицы Заки Валиди.
Уфимцев и гостей столицы просят учитывать ограничения и планировать поездки заранее.
В Уфе с 1 по 10 июля перекроют часть улицы Цюрупы. Как сообщает администрация города, ограничения введут из-за реконструкции улицы Октябрьской революции.
Так, на перекрестке Цюрупы — Октябрьской революции будут перекрыты три полосы проезжей части в сторону улицы Заки Валиди.
Уфимцев и гостей столицы просят учитывать ограничения и планировать поездки заранее.