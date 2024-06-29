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Во всех парках и на бульварах Узбекистана появится бесплатный Wi-Fi

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Бесплатный интернет через Wi-Fi будет доступен в каждом парке и бульваре Узбекистана, передает корреспондент Podrobno.uz.

Такую задачу на вчерашнем видеоселекторном совещании по молодежной политике поставил Шавкат Мирзиёев.

Напомним, что на этом же заседании было предложено освободить IT-фрилансеров от налогов на три года.