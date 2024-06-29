Выходные без похода в лес: во всех районах введены ограничения

Ограничения по всей республике начали действовать с пятницы. Накануне в четверг в республике были доступны для посещения 11 районов: по четыре в Могилевской и Гродненской областях и три — в Витебской. Во второй половине дня их количество сократилось до двух — Ошмянский и Сморгонский районы Гродненской области.