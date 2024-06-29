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Выходные без похода в лес: во всех районах введены ограничения

Синоптики прогнозируют жару на выходные и предстоящую неделю, это создает риски возникновения лесных пожаров.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 88% 761 мм рт. ст. +23°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Ограничения на посещение лесных массивов по всей стране продолжают действовать в выходные, следует из оперативных данных Министерства лесного хозяйства Беларуси.

Ограничения по всей республике начали действовать с пятницы. Накануне в четверг в республике были доступны для посещения 11 районов: по четыре в Могилевской и Гродненской областях и три — в Витебской. Во второй половине дня их количество сократилось до двух — Ошмянский и Сморгонский районы Гродненской области.

В субботу утром вся территория Беларуси окрашена в желтый цвет.

Запреты и ограничения

В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.

Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.

Жара на выходных

Синоптики предупреждают, что на выходных дневные температуры могут достигать отметки +33°С.

По прогнозам Белгидромета, в субботу будет переменная облачность, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Днем столбик термометра поднимется до -+26..+29°С, на востоке Беларуси — до+33°С.