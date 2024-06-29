Выходные без похода в лес: во всех районах введены ограничения

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Ограничения на посещение лесных массивов по всей стране продолжают действовать в выходные, следует из оперативных данных Министерства лесного хозяйства Беларуси.
Ограничения по всей республике начали действовать с пятницы. Накануне в четверг в республике были доступны для посещения 11 районов: по четыре в Могилевской и Гродненской областях и три — в Витебской. Во второй половине дня их количество сократилось до двух — Ошмянский и Сморгонский районы Гродненской области.
В субботу утром вся территория Беларуси окрашена в желтый цвет.
Запреты и ограничения
В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.
Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.
Жара на выходных
Синоптики предупреждают, что на выходных дневные температуры могут достигать отметки +33°С.
По прогнозам Белгидромета, в субботу будет переменная облачность, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Днем столбик термометра поднимется до -+26..+29°С, на востоке Беларуси — до+33°С.