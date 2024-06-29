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В омском транспорте увеличат количество NFC-табличек для скидки на проезд

Сейчас в каждом большом автобусе или троллейбусе по три такие таблички.

Источник: Om1.ru

Для оплаты проезда со скидкой через систему быстрых платежей заготовили 2 000 табличек с QR-кодом и меткой NFC. Как сообщает «Омск-информ», на один большой автобус или автобус выделили по три такие таблички.

«Недавно общался с женщиной. Она сказала, что очень хотела скидкой воспользоваться, но не смогла до этой таблички добраться. Поэтому будет ещё одна партия», — сообщил директор дептранса Вадим Кормилец.

По словам чиновника, производители табличек будут разные. Так для транспорта хотят найти самый качественный вариант, в том числе по способу крепления.

Напомним, с 17 июня в Омске уже действует скидка 8 рублей при оплате проезда через СБП с помощью NFC-табличек. Скидка будет действовать до 30 сентября этого года.

Ранее стало известно, что с 1 июля в городе подорожают проездные для проезда на общественном транспорте.