В омском транспорте увеличат количество NFC-табличек для скидки на проезд

Для оплаты проезда со скидкой через систему быстрых платежей заготовили 2 000 табличек с QR-кодом и меткой NFC. Как сообщает «Омск-информ», на один большой автобус или автобус выделили по три такие таблички.
«Недавно общался с женщиной. Она сказала, что очень хотела скидкой воспользоваться, но не смогла до этой таблички добраться. Поэтому будет ещё одна партия», — сообщил директор дептранса Вадим Кормилец.
По словам чиновника, производители табличек будут разные. Так для транспорта хотят найти самый качественный вариант, в том числе по способу крепления.
Напомним, с 17 июня в Омске уже действует скидка 8 рублей при оплате проезда через СБП с помощью NFC-табличек. Скидка будет действовать до 30 сентября этого года.
Ранее стало известно, что с 1 июля в городе подорожают проездные для проезда на общественном транспорте.