МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником.
«История отечественного судостроения началась более трех столетий назад. Благодаря самоотверженному труду многих поколений кораблестроителей со времен Петра I Россия сохраняет статус крупной морской державы, создает уникальные суда, равных которым в мире нет. Эта отрасль по-прежнему одна из стратегически важных, играет ключевую роль в экономике и жизнеобеспечении страны, способствует укреплению обороноспособности и национальной безопасности», — говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.
Судостроительная сфера обладает большим потенциалом. Несмотря на внешние ограничения, промышленность показывает устойчивый рост и эффективное решение некоторых задач, поставленных президентом страны Владимиром Путиным. Мишустин подчеркнул, что предприятия оснащаются новейшим оборудованием, внедряются инновационные технологии, создаются различные корабли, суда и подводные лодки.
«За этими достижениями — высочайший профессионализм, глубокие знания и накопленный опыт ученых, сотрудников конструкторских бюро, инженеров и рабочих. Ваша преданность призванию и интересам отечества заслуживает огромного уважения, является примером для молодого поколения», — заключил премьер, пожелав успехов и реализации намеченных планов.
Ежегодно 29 июня в России отмечается День кораблестроителя. Эта памятная дата была установлена постановлением правительства от 30 мая 2017 г. по предложению Минпромторга.