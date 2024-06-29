Мишустин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником

«История отечественного судостроения началась более трех столетий назад. Благодаря самоотверженному труду многих поколений кораблестроителей со времен Петра I Россия сохраняет статус крупной морской державы, создает уникальные суда, равных которым в мире нет. Эта отрасль по-прежнему одна из стратегически важных, играет ключевую роль в экономике и жизнеобеспечении страны, способствует укреплению обороноспособности и национальной безопасности», — говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.