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Мишустин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ отметил, что эта отрасль по-прежнему одна из стратегически важных.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником.

«История отечественного судостроения началась более трех столетий назад. Благодаря самоотверженному труду многих поколений кораблестроителей со времен Петра I Россия сохраняет статус крупной морской державы, создает уникальные суда, равных которым в мире нет. Эта отрасль по-прежнему одна из стратегически важных, играет ключевую роль в экономике и жизнеобеспечении страны, способствует укреплению обороноспособности и национальной безопасности», — говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Судостроительная сфера обладает большим потенциалом. Несмотря на внешние ограничения, промышленность показывает устойчивый рост и эффективное решение некоторых задач, поставленных президентом страны Владимиром Путиным. Мишустин подчеркнул, что предприятия оснащаются новейшим оборудованием, внедряются инновационные технологии, создаются различные корабли, суда и подводные лодки.

«За этими достижениями — высочайший профессионализм, глубокие знания и накопленный опыт ученых, сотрудников конструкторских бюро, инженеров и рабочих. Ваша преданность призванию и интересам отечества заслуживает огромного уважения, является примером для молодого поколения», — заключил премьер, пожелав успехов и реализации намеченных планов.

Ежегодно 29 июня в России отмечается День кораблестроителя. Эта памятная дата была установлена постановлением правительства от 30 мая 2017 г. по предложению Минпромторга.

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